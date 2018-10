Tennis | Camila Giorgi conquista il suo best ranking | finale a Linz e numero 29 al mondo

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi vola in Finale! L’azzurra supera in due set Alison Van Uytvanck : Missione compiuta per Camila Giorgi. L’azzurra vola in Finale nell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. La 26enne di Macerata ha sconfitto la belga Alison Van Uytvanck, numero 56 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 46 minuti di partita in un match equilibrato nel quale il peso della palla ...

Tennis - Camila Giorrgi in semifinale al torneo di Linz in Austria : Battuta in tre set la russa Gasparyan. Adesso trova la belga Van Uytvanck: non un'avversaria impossibile

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi vola in semifinale! L’azzurra supera in tre set Margarita Gasparyan : Grandi notizie per il Tennis italiano dai quarti di finale dell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. Camila Giorgi ha sconfitto in tre set la russa Margarita Gasparyan, numero 137 del ranking, vincitrice un paio di settimane fa del titolo a Tashkent (Uzbekistan), con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita. ...

Tennis - WTA Linz : Camila Giorgi si qualifica per i quarti di finale. Sconfitta in due set la svizzera Teichmann : Camila Giorgi accede ai quarti di finale del torneo WTA di Linz dopo aver sconfitto in due set la qualificata svizzera Jil Teichmann, numero 158 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Una buona prestazione della marchigiana, che sul cemento austriaco aveva raggiunto la finale nel 2014 ed ora si presenta da quinta testa di serie. Nel primo set c’è grande equilibrio con Giorgi che non riesce a ...

WTA Linz – Esordio positivo per Camila Giorgi : la Tennista azzurra supera la francese Parmentier : Esordio positivo per Camila Giorgi nel WTA di Linz: la tennista azzurra supera la francese Pauline Parmentier in due set Dopo l’eliminazione al primo turno di Wuhan, Camila Giorgi si sposta dall’Asia in Europa, esordendo con un successo nel WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista azzurra ha superato in 1 ora e 26 minuti la francese Pauline Parmentier. Camila Giorgi, attualmente miglior tennista azzurra nel ranking mondiale femminile ...

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi supera in due set Pauline Parmentier e accede al secondo turno : Il torneo di Linz è stato, a inizio carriera, uno dei preferiti di Camila Giorgi: qualificata e poi giunta al secondo turno nel 2013, ha disputato la finale (perdendola con Karolina Pliskova) nel 2014. Dopo che tra 2015 e 2016 ha raccolto una vittoria e nel 2017 non ha partecipato, quest’anno ha esordito con un succeso ai danni di Pauline Parmentier per 6-3 7-6(4). Al secondo turno, l’italo-argentina troverà la svizzera Jil ...

Tennis - Ranking WTA (8 ottobre) : Simona Halep sempre al vertice - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcune variazioni nel Ranking WTA del Tennis mondiale. La graduatoria è sempre guidata dalla rumena Simona Halep, giunta alla 33esima settima consecutiva di “dominio”.La 27enne di Costanza, lontana però dai campi per un problema alla schiena, vede avvicinarsi la danese Caroline Wozniacki, vittoriosa nel torneo di Pechino. Wozniacki distante, quindi, 931 punti da Simona. Alle loro spalle Angelique Kerber (terza) e Naomi Osaka ...

Tennis - Ranking WTA (1° ottobre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcuni cambiamenti ci sono nella top10 del Ranking WTA di questo 1° ottobre 2018. Al vertice troviamo sempre Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 32esima settimana consecutiva (la 48esima complessiva), con 2.451 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. I mutamenti riguardano la risalita delle ceca Petra Kvitova, in quarta posizione, e l’ucraina Elina Svitolina (n.5). Da notare, poi, anche il miglior ...

Tennis - WTA Wuhan 2018 : Camila Giorgi ko al primo turno contro Aleksandra Krunic. L’azzurra sconfitta in tre set : Camila Giorgi esce subito di scena a Wuhan (Cina). L’italiana è stata sconfitta al primo turno dalla serba Aleksandra Krunic (n.63 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in in 2 ore e 6 minuti di partita. La Tennista nostrana ha pagato dazio per i troppi errori commessi (11 doppi falli) non trovando mai la giusta continuità nel proprio gioco e favorendo l’avversaria, pronta ad approfittarne. Nel primo set l’azzurra è ...

Tennis - Ranking WTA (24 settembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi uguaglia la sua miglior posizione in carriera : Nel Ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi ko in semifinale contro Naomi Osaka. Troppo forte la giapponese per l’azzurra : Poco da fare per Camila Giorgi nella semifinale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, che da lunedì sarà n.29 del mondo (suo best ranking), è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla vincitrice degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.7 WTA) in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match comandato dalla nipponica che, sul cemento di casa, ha ottenuto il 10° successo consecutivo, allungando la sua striscia vincente iniziata a New York. Per ...

Tennis - Camila Giorgi batte la numero 2 del mondo ed è in semifinale a Tokyo : La marchigiana, numero 40 del mondo, ha sconfitto al secondo turno la numero 2 del mondo Caroline Wozniacki e oggi 21 settembre, nei quarti, ha superato la bielorussa Victoria Azarenka, ex numero 1 ...

Tennis - Camila Giorgi raggiunge il best ranking : 29^ posizione dopo la semifinale di Tokyo : Camila Giorgi può già festeggiare a Tokyo dove ha raggiunto la semifinale del torneo Premier grazie al ritiro di Viktoria Azarenka. La marchigiana, che agli ottavi di finale aveva sconfitto la numero 2 Caroline Wozniacki, ha raggiunto il suo best ranking: grazie al risultato ottenuto nella capitale nipponica, infatti, la 26enne si trova virtualmente alla 29^ posizione del ranking WTA migliorando così di ben 8 posti la sua classifica attuale e ...