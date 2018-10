Tennis | 1000 di Shanghai | Federer k o con Coric Djokovic piega Zverev

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic spazza via Zverev - Coric elimina Federer! : I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev. Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic affronterà Zverev in semifinale. Federer supera Nishikori : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) di Tennis e pronostici rispettati. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul cemento cinese. Djokovic IN SCIOLTEZZA – Novak Djokovic conferma la tradizione positiva contro il sudafricano Kevin Anderson e porta a sette il computo dei successi negli scontri diretti in otto match disputati. Il serbo dà seguito alla tradizione in questo torneo, visto che nelle sue precedenti ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer concede ancora un set - Djokovic elimina Cecchinato. Si ritira Del Potro : Si sono chiusi gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver sofferto contro Medvedev, Roger Federer fatica anche contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lo svizzero cede un altro set, ma alla fine riesce ancora una volta a vincere e ad entrare tra i primi otto del torneo cinese. Adesso Federer affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato in due set l’americano Sam Querrey. Finisce, invece, l’avventura di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic si vendica con Cecchinato. Il siciliano è sconfitto in due set : Novak Djokovic serve la vendetta a Marco Cecchinato. Il serbo ha sconfitto il siciliano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai in due set con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e undici minuti di gioco. Nole si conferma in grandissima forma e si candida a vincere anche questo torneo, mentre Cecchinato saluta la Cina dopo due ottime vittorie, che con ogni probabilità lo porteranno ad entrare tra i primi venti della classifica ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - successo in rimonta per Cecchinato : Il siciliano con questa vittoria entra tra i primi venti del mondo del ranking ATP e se la vedrà ora negli ottavi contro quel Novak Djokovic già battuto a Parigi in questa stagione. Se da una parte ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - successo in rimonta per Cecchinato : Si è completato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. soffre tantissimo, ma alla fine vince Roger Federer. Lo svizzero ha faticato molto contro il russo Daniil Medvedev, fresco vincitore del torneo ATP di Tokyo, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Soprattutto nel finale di partita il numero due del mondo ha dovuto tirare fuori il meglio del suo repertorio, giocando spesso anche il ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato rimonta Chung e vince una sfida infinita. Ora c’è Djokovic : Un’altra maratona, un’altra incredibile battaglia ed un’altra vittoria fantastica per Marco Cecchinato, che non si ferma più al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano si qualifica per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto il coreano Hyeon Chung, numero 26 del mondo, in rimonta (come contro Simon) con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una prestazione bellissima quella dell’azzurro, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Andreas Seppi eliminato al secondo turno da Kyle Edmund : Si interrompe al secondo turno il cammino di Andreas Seppi a Shanghai, nel penultimo Masters 1000 dell’anno. Il Tennista altoatesino, dopo aver superato il francese Adrian Mannarino all’esordio, è stato sconfitto dal britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 11, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Nel primo set, avvio equilibrato con Seppi che ha una palla break nel terzo game, ma è poi il britannico a realizzarlo, nel ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori - esordio ok per Djokovic : Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di serie : Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì. Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Andreas Seppi supera in due set Mannarino e vola al secondo turno : Dopo il successo di Marco Cecchinato, Shanghai continua a riservare buone notizie per il Tennis maschile italiano. Andreas Seppi si è imposto nel match valido per il primo turno del penultimo Masters 1000 dell’anno con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita contro il francese Adrian Mannarino (n.46 del mondo). Un match solido quello dell’altoatesino che ha saputo interpretare meglio del proprio avversario i momenti ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato lotta e vince contro Gilles Simon. L’azzurro accede al secondo turno : Buone notizie da Shanghai (Cina) dove quest’oggi ha preso il via il penultimo Masters 1000 stagionale di Tennis dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari. Sul cemento asiatico Marco Cecchinato (16esima testa di serie di questo torneo) ha superato in tre set il francese Gilles Simon (n.31 ATP) con il punteggio di 6-7 6-4 7-6 al termine di un incontro estremamente lottato, durato 2 ore e 29 minuti di partita. L’azzurro attende ...

Tennis - Fabio Fognini si cancella dal Masters 1000 di Shanghai (ma dovrebbe giocare la semifinale a Pechino) - Cecchinato testa di serie : Fabio Fognini ha deciso di cancellarsi dalla lista dei partecipanti al Masters 1000 di Shanghai, l’ottavo della stagione, a causa di un problema a una caviglia. Si tratta del sesto giocatore classificato tra i primi venti al mondo che ha deciso di non giocare in Asia: gli altri sono Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, John Isner, David Goffin e Lucas Pouille. Si può presumere che la caviglia interessata sia quella destra, che nel finale del ...

