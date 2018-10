Temptation Island Vip | Alessandra allontana Andrea Zenga e si avvicina a Cerioli?

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ "Le mie insicurezze non sono debolezze" ( Temptation Island Vip) : Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga sono tornati insieme? Andrea Cerioli scrive un messaggio sui social: sarà una dichiarazione? (Temptation Island Vip) .(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Speciale Temptation Island : lacrime al confronto tra Nilufar e Giordano : Lo Speciale di Temptation Island Vip andato in onda nei giorni scorsi a Uomini e Donne ha visto però due grandi assenti. Anzi, quattro: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Fabio e Marcella Esposito (la coppia durata solo una settimana al villaggio). C’erano tutti i protagonisti, lasciati e non. E c’era pure Simona Ventura, che ha assistito al confronto a un mese dalla fine delle riprese tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il ...

Speciale Temptation Island : lacrime al confronto tra Nilufar e Giordano : Lo Speciale di Temptation Island Vip andato in onda nei giorni scorsi a Uomini e Donne ha visto però due grandi assenti. Anzi, quattro: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Fabio e Marcella Esposito (la coppia durata solo una settimana al villaggio). C’erano tutti i protagonisti, lasciati e non. E c’era pure Simona Ventura, che ha assistito al confronto a un mese dalla fine delle riprese tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il ...

Temptation Island Vip - Nicolò Ferrari : "Nilufar Addati? Mi cercava - aveva voglia di parlarmi" : Nicolò Ferrari, che ha pianto nell'ultima puntata di 'Temptation Island Vip' per l'ennesima delusione ricevuta da Nilufar Addati, in una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', ha voluto mettere i puntini sulle 'i', convinto che il comportamento dell'ex corteggiatrice napoletana sia cambiato radicalmente durante e dopo il falò di confronto per paura di una reazione aggressiva da parte del fidanzato Giordano Mazzocchi: Sono ...