Telegram Down | l’Italia è il paese più colpito

Implacabili problemi Telegram del 13 ottobre : down molto esteso - errore connessione server : Si riscontrano problemi Telegram in questa serata del 13 ottobre: il down è occorso proprio in questi minuti, e pare estendersi anche al di fuori dei confini nazionali, almeno stando a quanto si legge nei commenti dell'ormai famoso servizio 'servizioallerta.it'. Le segnalazioni sono in aumento: nel giro di qualche secondo sono schizzate a quota 724, ma immaginiamo potrebbero salire ancora (tenetevi quindi pronti, perché aggiorneremo questo ...