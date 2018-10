Tasse e contributi | mancano 108 miliardi l' anno | gli evasori preferiscono l' Irpef

Fisco - ogni italiano paga più di 8 mila euro di Tasse l'anno e con i contributi il conto sale : Teleborsa, - Fisco sempre più pesante per le famiglie italiane che ogni anno versano in tasse più di 8 mila euro ed arrivano a paga re un conto salato di 12 mila euro se si considerano anche i ...

