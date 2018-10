Tap | i comitati del No contro il governo | “Lavori pronti a riprendere? Traditori e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) Tap è pronta ai lavori a Melendugno, procedendo con la parte più contestata dagli enti locali che si oppongono al gasdotto, la realizzazione del microtunnel. Come anticipato da Ilfattoquotidiano.it lo scorso 28 settembre, la società era ormai prossima ad accelerare “approfittando” dei tempi necessari ae procura di Lecce per tirare le rispettive conclusioni politiche e giudiziarie. Così ora iNo Tap del Salento insorgono parlando di “traditore” e chiedono “dimissioni immediate” se lunedì 15 ottobre dovesseroi lavori. Del resto, “non c’è un piano b”, aveva detto Luca Schieppati, managing director di Tap, durante l’Italian Energy Summit a Milano. E infatti già in quei giorni, nella vicina Brindisi, erano iniziati i preparativi con l’arrivo in porto dei tubi necessari per il ...