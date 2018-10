Svelati i dettagli su progetto di distretto industriale russo in Egitto

Huawei Mate 20 Pro prezzo in Europa - dettagli hardware e fotocamere Svelati : Svelato il prezzo di listino dell’Huawei Mate 20 pro base in Europa e i principali dettagli del comparto fotografico, oltre al resto del comparto hardware.Mancano pochi giorni all’evento di Londra (16 ottobre 2018) nel quale Huawei presenterà al grande pubblico i suoi nuovi smartphone top di gamma Mate 20 Pro e Mate 20.Huawei Mate 20 Pro tanti nuovi dettagli svelati: eccone alcuniOggi sono stati svelati alcuni dettagli più ...

Mille Miglia 2019 : Svelati tutti i dettagli della corsa più bella del mondo [FOTO] : L’edizione 2019 vedrà protagonisti 430 esemplari di vetture d’eccezione che parteciperanno alla corsa dal 15 al 18 maggio E’ stata presentata il 9 ottobre la prossima edizione della 1000 Miglia si terrà dal 15 al 18 maggio 2019. L’edizione 2019 vedrà protagonisti 430 esemplari di vetture d’eccezione, mentre le città che diventeranno sfondo e protagoniste della 1000 Miglia saranno, nel primo giorno, Desenzano, Brescia, Sirmione, Valeggio ...

FOOTBALL MANAGER 2019 : Nuovi dettagli Svelati : SEGA Europe Ltd. e Sports Interactive sono felici di annunciare le caratteristiche chiave di FOOTBALL MANAGER 2019 che, insieme ad un nuovo look e all’introduzione della tanto attesa licenza ufficiale Bundesliga, lo rendono il più grande simulatore di gestione di calcio più popolare al mondo. FOOTBALL MANAGER 2019: Tutto quello che c’è da sapere L’allenamento ha subito la più grande revisione ...

Caso Asia Argento – Jimmy Bennett parla per la prima volta in tv : Svelati i dettagli degli incontri a tu per tu : Jimmy Bennett ribadisce la sua versione dei fatti sul Caso Asia Argento, l’attore americano a ‘Non è l’Arena’ conferma: “mi ha violentato” “Sì Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto completo”. Così Jimmy Bennett a ‘Non è L’Arena’ inizia la sua intervista, in esclusiva mondiale, in cui ribadisce le accuse contro l’attrice italiana. Asia Argento, dopo essere ...

Svelati i dettagli del piano post lancio per Assassin's Creed Odyssey : Ubisfot ha Rivelato il piano di contenuti live per Assassin's Creed Odyssey, tra cui i contenuti del Season Pass, che comprenderà due nuovi archi narrativi e Assassin's Creed III Remastered.Sono molte le sorprese in ballo dunque, riportiamo dunque il comunicato ufficiale Ubisoft qui di seguito: Read more…

BMW X3 e X4 - Svelati i primi dettagli delle versioni M : In occasione del weekend di gara del DTM al Nürburgring (7-9 settembre), la BMW ha portato in pista alcuni prototipi delle nuove versioni M delle X3 e X4. Le due Suv sportive sono state guidate sul circuito tedesco nei momenti di pausa tra le varie competizioni, mostrando al pubblico e a potenziali clienti il loro aspetto e il sound dell'ultima evoluzione del sei cilindri sviluppato dal reparto Motorsport di Monaco.Sei cilindri turbo e trazione ...

Left Alive : Nuovi dettagli Svelati : Il game director Toshifumi Nabeshima e il producer Shinji Hashimoto di Left Alive sono stati intervistati, per tale occasione hanno divulgato nuove informazioni che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli per Left Alive Di seguito vi riportiamo la loro dichiarazione: Il gioco nonostante faccia parte dell’universo Front Mission, non avrà riferimenti, vogliamo portare l’esperienza in una ...

Matrimonio Chiara Ferragni Fedez - Svelati anche gli ultimi dettagli : ecco le foto della location e gli invitati più attesi : Mancano ormai meno di 48 ore al Matrimonio dell’anno tra Chiara Ferragni e Fedez e a Noto, città prescelta per le nozze, fervono i preparativi. Gli sposi si scambieranno le loro promesse nuziali sabato 1 settembre, al tramonto. A ufficiare le nozze, nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, pare che sarà un amico della coppia ma il sindaco della cittadina ha comunque voluto fare un regalo agli sposi: “un libro ...

Sempre più confermato il OnePlus 6T : Svelati altri dettagli dalla certificazione EEC : Agguanta un altro po' di concretezza il OnePlus 6T: la commissione EEC (Eurasian Economic Commission) ha da poco certificato il modello OnePlus A6013, che dovrebbe coincidere proprio con il top di gamma in rampa di presentazione (salvo possibili stravolgimenti). Purtroppo per voi, ed anche per noi (che moriamo dalla curiosità di vedere finalmente strutturato questo particolare modello), la certificazione non aggiunge altro a quanto già sapessimo ...

Svelati i dettagli della prossima stagione della PES LEAGUE 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha svelato i dettagli della prossima stagione della PES LEAGUE 2019, che inizierà il 20 settembre 2018. PES LEAGUE è il torneo ufficiale eSports dove i giocatori di PES 2019 provenienti da tutto il mondo possono competere in sfide sia in eventi fisici che online, e che si concluderà con le PES LEAGUE WORLD Finals 2019. Le modalità che saranno disponibili in questa stagione includono l'1v1 ed il 3v3 - ...