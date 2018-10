Superbike | Round Argentina 2018 | superpole Marco Melandri il più veloce | Jonathan Rea in

oasport

(Di sabato 13 ottobre 2018) Penultimadella stagionedel Mondiale die sul tracciato argentino di San Juanha alzato la voce in sella alla Ducati Panigale. Il centauro italiano, appiedato dalla scuderia italiana in vista del campione dell’anno venturo, si è preso una piccola rivincita quest’oggi realizzando il miglior crono del time-attack in 1’39″012 a precedere il campione del mondo in caricaRea (Kawasaki), a 0″440 dalla vetta, e l’irlandese Eugene Laverty (Aprilia), distanziato di 518 millesimi dal vertice. Una prova assai consistente del romagnolo che alle 21.00 (ore italiane) si aspetta di essere protagonista in gara-1. Per Rea, comunque, un buon piazzamento. Il nordirlandese, laureatosi per la quarta volta campione del mondo in Francia, correrà a cuor leggero in queste ultime manche, con la voglia di scrivere la storia di ...