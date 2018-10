Superbike - Round Argentina 2018 : superpole. Marco Melandri il più veloce - Jonathan Rea in seconda piazza : Penultima superpole della stagione 2018 del Mondiale di Superbike e sul tracciato argentino di San Juan Marco Melandri ha alzato la voce in sella alla Ducati Panigale. Il centauro italiano, appiedato dalla scuderia italiana in vista del campione dell’anno venturo, si è preso una piccola rivincita quest’oggi realizzando il miglior crono del time-attack in 1’39″012 a precedere il campione del mondo in carica Jonathan Rea ...

Superbike - Round Portogallo 2018 : Jonathan Rea firma la doppietta e ipoteca il titolo - Melandri terzo in gara-2 : Jonathan Rea ed ancora Jonathan Rea. Per narrare le gesta dei piloti del Mondiale 2018 di Superbike si potrebbe incorrere nel pericolo di essere ripetitivi ma dinnanzi ad un centauro del genere c’è davvero poco da fare. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto anche il successo in gara-2 del GP del Portogallo 2018, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche (vinta sempre dal nordirlandese), centrando la ...

Superbike - Round Portogallo 2018 : Jonathan Rea riparte dominando gara-1 davanti a Melandri e van der Mark - e vola verso il titolo : Il campione del mondo inizia a forzare prima con un 1:42.6, quindi con 1:42.3 e 1;42.4 ma Melandri non molla e rimane a 3-4 decimi. Savadori si stacca leggermente, mentre Davies inizia a puntare il ...