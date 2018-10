Superbike | il team Aruba Racing-Ducati parte bene nel weekend in Argentina

sportfair

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ilè tornato in pista a Villicum con Melandri nelle prime posizioni sin dai primi giri di prove Il.itè tornato oggi in pista a Villicum (), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale, che approda per la prima volta in Sudamerica. Alle prese con un nuovo tracciato, piloti e squadra hanno iniziato con riscontri positivi il lavoro sul setup in vista delle gare e, al termine di tre sessioni di prove libere, Marco Melandri e Chaz Davies si trovano rispettivamente in seconda e settima posizione. Melandri, nelle prime posizioni già dal mattino, ha concluso a soli 228 millesimi dalla vetta fermando il cronometro sul tempo di 1’40.142. Non lontano dal suo compagno di squadra, Davies ha migliorato progressivamente i propri riferimenti fino a siglare un 1’40.741 (+0.827) che gli è valso la settima ...