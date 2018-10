Strada Parchi | Toninelli | Subito disponibili fondi per manutenzione

Inquinamento acque Gran Sasso : indagati per inquinamento ambientale Infn e Strada Parchi : Teramo - Ad un anno dall'avvio dell'inchiesta sul sistema Gran Sasso , in seguito ai diversi sversamenti di sostanze inquinanti registrate nel corso del tempo, la Procura di Teramo firma l'avviso di conclusione delle indagini, iscrivendo nel registro degli indagati 10 persone tra vertici dell' Infn , Strada dei Parchi e Ruzzo Reti, tutte accusate di inquinamento ambientale . Ad essere raggiunti dall'avviso di garanzia il ...

Gran Sasso - indagati i vertici dell’Istituto di fisica nucleare e Strada dei Parchi : “Pericolo di inquinamento delle acque” : Un’inchiesta a tutto campo sul “sistema Gran Sasso ” e sullo stato di salute delle acque che sgorgano da sotto il massiccio appenninico ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone tra vertici dell’Istituto nazionale di fisica nucleare , Strada dei Parchi e Ruzzo Reti, nonché al sequestro delle opere di captazione in corrispondenza dei laboratori. Inchiesta che, come scrivono i magistrati nel capo di ...

Roma dice addio alle tradizionali botticelle. Stop alle licenze e dalla Strada ai parchi : Ok della commissione Ambiente di Roma Capitale. Manca solo il via libera della commissione Mobilità e all'approvazione dell'Aula. Ai vetturini la possibilità di convertire le licenze in quelle di ...

Crollo ponte Genova - Strada dei Parchi : l’autoStrada A24 e A25 “ora sicura - ma preoccupa il futuro” : “L’autoStrada A24 e A25 e’ in sicurezza per quanto riguarda il presente, ma siamo preoccupati per il futuro“: lo ha dichiarato in un’intervista al Tgr Rai Abruzzo il vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, in riferimento al Crollo del ponte Morandi a Genova. “La situazione di un’autoStrada che corre in territorio montuoso e ad alto rischio sismico, con 344 viadotti e 51 gallerie, e’ ...