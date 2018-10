STASERA IN TV | i programmi televisivi di sabato 13 ottobre 2018

Cosa fanno STASERA in tv 13 ottobre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 13 ottobre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 13 ottobre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Ulisse anticipazioni 23:55 Petrolio Rai 2 21:05 serie Tv N.C.I.S.: Los Angeles 22:40 serie Tv ...

Programmi TV di STASERA - sabato 13 ottobre 2018. Sul Nove Il Rosso e il Blu : Il Rosso e il Blu - Roberto Herlitzka Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il Piacere della Scoperta Il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio, è al centro del terzo appuntamento di “Ulisse – Il Piacere della scoperta”. Con Alberto Angela si ascolteranno le testimonianze di alcuni ...

Programmi TV di STASERA - mercoledì 10 ottobre 2018. Su Canale5 «Poveri ma Ricchi» di Fausto Brizzi : Poveri ma Ricchi Rai1, ore 20.35: Calcio – Amichevole Italia vs Ucraina L’impegno ufficiale è quello in programma domenica, in Polonia, per il terzo turno di Nations League, ma l’amichevole di questa sera, al “Luigi Ferraris” di Genova, contro l’Ucraina guidata in panchina da Andriy Shevchenko, riveste un’importanza ancora più grande. “Vogliamo regalare a Genova 24 ore di felicità” ha detto ...