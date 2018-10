Star Citizen | vediamo una serie di nuovi video gameplay e trailer

Star Citizen : la componente single player Squadron 42 si mostra in un nuovo trailer. La campagna crowdfunding supera 195 milioni di dollari : Al termine delle celebrazioni della CitizenCon, lo sviluppatore di Star Citizen, Cloud Imperium Games, ha presentato un nuovissimo trailer dedicato al comparto single player del gioco, Squadron 42.Come segnala Dualshockers, il video è assolutamente epico e mostra astronavi giganti, battaglie spaziali e anche uno sguardo al cast di Star del gioco in azione.Qui sotto potete vedere il video. Squadron 42 non ha ancora una data di uscita, tuttavia ...

Star Citizen : l'Alpha 3.3 è ora disponibile sul Public Test Server : Cloud Imperium Games ha recentemente annunciato che l'attesa Alpha 3.3 di Star Citizen è ora disponibile sui Server Public Test del gioco, a cui hanno accesso solo i membri del programma Evocati Test Flight.Coloro che ancora non possono mettere le mani su questa nuova versione dell'Alpha possono scoprire tutte le sue novità leggendo il patch note riportato da DSO Gaming, che svela quali veicoli, missioni e meccaniche sono state introdotte dagli ...

Star Citizen : sarà possibile provare il gioco per questo weekend : Qualora desideraste vedere con i vostri occhi quanto fatto col mastodontico progetto di Star Citizen, questa potrebbe essere un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire.Come riporta infatti Rockpapershotgun, in occasione della Gamescom Could Imperium Games ha annunciato un periodo di prova completamente gratuita del suo gioco, per cui potremo mettere mano a Star Citizen senza alcun costo fino al 27 agosto, così da provare il gioco e viverlo ...