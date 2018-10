Stai invecchiando male I commenti a questa foto feriscono Julia Roberts | che

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) Questo scatto in famiglia diche gioca a carte con la sua nipotina è valso all'attrice molte critiche severe. Non per un motivo in particolare o per una reale colpa. Ma gli haters dellanon le hanno perdonato, evidentemente, la mise non proprio da diva. L'attrice di Pretty Woman appare, infatti, in abiti piuttosto informali e senza trucco. Bellissima, a onor del vero, ma pare non per tutti."Come sta", si sono affrettati a commentare alcuni. "Sembri un uomo", "Sei orribile", hanno azzardato altri. Nonostante la valanga dia sostegno della, l'attrice pare essere rimasta particolarmente colpita da quelli negativi."Il numero di persone che si sono sentite autorizzate a faresu come apparissi, su come non stessibene, su quanto sembrassi un uomo, mi ha sconvolta e sorpresa per come mi ha fatto sentire", ha ...