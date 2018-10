Spotify | dieci anni con tutta la musica del mondo

La musica in streaming : Spotify festeggia dieci anni : Il mondo della musica con l'avvento del digitale è cambiato moltissimo, si sa. Anziché ricercare nei negozi di dischi il cd rom del proprio autore preferito, con il rischio di sentirsi dire di aver finito le copie disponibili, il mondo web ha fornito indistintamente a tutti la possibilita' di scaricare musica a prezzi modici e con la velocita' e comodita' tipica degli acquisti online. Non più solo l'album, ma anche il singolo brano. Come è noto, ...