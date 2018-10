Spettacolo di Pinot a Il Lombardia | ma gli applausi a Como sono tutti per Vincenzo Nibali

Ciclismo - Milano-Torino : Pinot trionfa a Superga - Valverde dà Spettacolo : La Milano-Torino non ha tradito le attese, regalando un grande spettacolo [VIDEO] nelle due scalate verso la Basilica di Superga. Alejandro Valverde ha fatto esplodere la corsa gia' sul primo passaggio della dura salita torinese, facendo una grande selezione con una serie di allunghi. La Groupama ha poi preso in mano la situazione, con un Gaudu in forma smagliante che ha lanciato al successo Thibaut Pinot, favorito anche da una collisione ...