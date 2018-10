: • News • #Sparò al ladro, non andrà a processo - Cyber_Feed : • News • #Sparò al ladro, non andrà a processo - TelevideoRai101 : Sparò al ladro, non andrà a processo - NOnsoNOsandro : RT @ilpiccologiulio: Sparò al ladro a Casteggio, caso archiviato. 'Fu legittima difesa' | telePAVIA -

Nonil camionista che ha sparato, per difendere la sua abitazione e sé stesso, a due uomini incappucciati entrati nella sua proprietà nel marzo scorso a Casteggio (Pavia). Antonio Bonfiglio era indagato per eccesso di legittima difesa. Ora l'accusa è stata archiviata con decreto firmato dal Gip Carlo Pasta e notificato al camionista difeso dall'avvocato Luca Angeleri. Il presunto, albanese,di 26 anni, era rimasto ferito,attualmente ospite di parenti all'estero, non ha presentato denuncia.(Di sabato 13 ottobre 2018)