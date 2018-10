Sparco sponsor FIA Hill Climb Masters a Gubbio

motorinolimits

: FIA Hill Climb Masters | Sparco presente come sponsor ufficiale a Gubbio ?? - motorionline : FIA Hill Climb Masters | Sparco presente come sponsor ufficiale a Gubbio ?? -

(Di sabato 13 ottobre 2018) È tutto pronto per il FIA2018, uno degli eventi più importanti del panorama internazionale delle cronoscalate, in programma dal 12 al 14 ottobre a. di cui. I 175 piloti iscritti e le 20 squadre nazionali in gara per la Nations Cup si sfideranno su 3,31 km di … L'articoloFIAMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.