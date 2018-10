fanpage

: Sono rimborsabili al comodatario solo le spese straordinarie per la conservazione del bene - PaoloGiuliano4 : Sono rimborsabili al comodatario solo le spese straordinarie per la conservazione del bene - grvnday : @chococalvm I biglietti non sono rimborsabili infatti - morettipaolo : RT @markgmm: @micheledorota @dinunziogio Perché sono tutti ultima generazione,waterproof,inclusi nel biglietto oppure rimborsabili agli sch… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Cassazione 10.7.2018 n. 16063 Alnonlenon necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, (ma deve riconoscersi alsoltanto l'ius tollendi per le addizioni). Inoltre, il, che ha sostenuto delleordinarie nonex art. 1808 cc., non può esperire l'azione di illecito arricchimento ex art. 2041 cc.