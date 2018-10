Sonia Bruganelli si confessa a Matrix : 'Non mi interessa se non piaccio - non devo fare pubblicità' : 'Non è facile essere la moglie di Paolo Bonolis'. Sonia Bruganelli, spesso criticata sui social, si confessa a Matrix e svela alcuni retroscena sulla loro vita di coppia. LEGGI ANCHE Sonia Bruganelli, ...

Sonia Bruganelli : "Paolo Bonolis? Non è facile essere sua moglie" : Sonia Bruganelli, ieri sera, è stata tra le attesissime ospiti di 'Matrix' (Qui, il video dell'intervista), il programma di approfondimento giornalistico di Canale 5, condotto da Nicola Porro affiancato da Greta Mauro. L'autrice tv ha parlato, a lungo, del suo legame con il marito Paolo Bonolis: Sicuramente non è facile essere la moglie di Bonolis. Paolo si arrabbia quando lo riprendo. Però ha dei momenti in cui vorrebbe essere più ...

La dedica d’amore su Instagram di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli dedica un messaggio dolcissimo a Paolo Bonolis sul suo profilo Instagram. La moglie del noto conduttore è molto attiva sui social, dove posta foto che raccontano la sua vita quotidiana e gli affetti. Protagonisti i tre figli nati dall’amore per Bonolis – Silvia, Davide e Adele -, ma anche il celebre marito, che ogni tanto, a grande richiesta dei follower, compare negli scatti. L’ultima immagine che li ritrae ...

Sonia Bruganelli/ Crisi con Paolo Bonolis? La moglie risponde : “Ci vogliamo ancora bene” : Sonia Bruganelli viene ancora attaccata sul web. Il marito, Paolo Bonolis, sparisce dai social network e lei assicura i seguaci: "Ci vogliamo ancora bene"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:17:00 GMT)

