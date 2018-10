Solo 29 milioni di account di Facebook violati | ecco come controllare se si è fra loro

Pokemon GO ha generato introiti pari 84 - 8 milioni di Dollari nel Solo mese di settembre : Quando Pokemon GO fece il suo debutto qualche anno fa, fu subito classificato come una moda estiva, destinata a spegnersi con l'arrivo della stagione invernale. Oggi non solo non è così, ma il titolo ha anche generato introiti stellari, pensate che nel solo mese di settembre abbiamo cifre pari a 84.9 milioni di Dollari.Come riporta My Nintendo News, una ricerca di Sensor Tower riporta che settembre 2018 ha rappresentato il mese più profittevole ...

Donald Trump ricevette da suo padre centinaia di milioni di dollari e non uno Solo - secondo il New York Times : Viene smentita la versione su come sia diventato ricco solo con le sue forze, e mostrata una grossa operazione di evasione fiscale The post Donald Trump ricevette da suo padre centinaia di milioni di dollari e non uno solo, secondo il New York Times appeared first on Il Post.

'Tra 100 anni in Italia ci saranno Solo 16 milioni di abitanti' : l'allarmante proiezione degli esperti : 'La soluzione c'è e sta in progetti di lungo termine, la politica cerca invece risultati e consenso a breve, al massimo tra una consultazione elettorale e la successiva', ha detto Rosina.

Gli italiani scenderanno a Solo 16 milioni : Allarme demografico crescente per l’Italia. Il nostro Paese tra 100 anni subirà un crollo degli abitanti. Ciò avverrà a condizioni

L'alcol uccide soprattutto gli uomini / Tre milioni di decessi l'anno : le donne sono "Solo" il 25% : sono tre milioni di persone l'anno a morire a causa delL'alcol, si tratta soprattutto di uomini tanto che le donne sono "solo" il 25%. È necessaria una campagna di sensibilizzazione.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Negozi chiusi la domenica - in gioco 12 milioni di clienti : il blitz aiuta Solo l?online : Sono almeno 12 milioni i consumatori ?seriali? della domenica. Quelli che con lo shopping del week-end fanno girare un pezzo di affari dei Negozi tradizionali, grandi e piccoli. Dove...

Salvini - i 49 milioni li ha rubati il partito - non - Solo - Bossi : Il ministro dell'Interno continua a isolare i fatti che hanno portato al sequestro dei fondi della Lega in un passato con cui il movimento di oggi non ha rapporti: ma l'eredità è pesante ed è legata a ...

Salvini - i 49 milioni li ha rubati il partito - non (Solo) Bossi : Qualcuno, in difesa di Matteo Salvini e della Lega, ha detto nelle scorse ore che la sentenza del tribunale del Riesame di Genova sul sequestro preventivo dei fondi attuali e futuri del partito, è “uno dei momenti più bui della nostra democrazia”. Sorprende, ma non troppo in questo Paese di facce tostissime, che invece non si noti l’inverso: uno dei momenti più bui per il funzionamento delle nostre istituzioni avvenne proprio in quel lasso di ...

Ilva all’ultima chiamata. In cassa restano Solo 24 milioni : L’amministrazione straordinaria di Ilva è arrivata ai suoi ultimi 24 milioni. Dai prossimi giorni fino alla fine settembre brucerà poco meno di un milione di euro al giorno e poi la cassa virerà in negativo. L’equilibrio economico finanziario del gruppo siderurgico, come confermano fonti vicine alla procedura, ha ormai imboccato un punto di non ritorno...

Calciomercato - Rakitic-PSG : via dal Barcellona Solo per 125 milioni di euro : Stop alle trattative in Serie A e in Premier League, operazioni invece ancora aperte in entrata e in uscita dalla Spagna alla Francia fino al 31 agosto. Da tempo nel mirino della UEFA e dal Fair Play ...

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarli e sarà Solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

Il business illegale delle Iptv : 2 milioni di utenti Solo in Italia : Iptv è diventato sinonimo di un fenomeno illecito che consente la visione di canali a pagamento in modo fraudolento: tutti i palinsesti Sky (Cinema, Sport, Calcio e finanche Primafila), Mediaset Premium e Dazn, a una manciata di euro. E basta digitare “Iptv Italia” su un qualsiasi store online...