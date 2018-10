Slovacchia -R.Ceca - in gol Hamsik e Schick : ANSA, - ROMA, 13 OTT - E' finita 2-1 per gli ospiti il 'derby' di Nations League a Trnava che opponeva la Slovacchia alla Repubblica Ceca. A dare il successo ai cechi, con il gol decisivo segnato al ...

In Repubblica Ceca - l'invasione della CecoSlovacchia è ancora un nervo scoperto : Il presidente Milos Zeman, noto filorusso, non ha partecipato alla cerimonia che ne ricordava i 50 anni, e la tv di stato ha trasmesso il discorso del presidente slovacco