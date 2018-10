Sky Arte a Palermo con Pif | Manuel Agnelli | Geppi Cucciari | Brunori Sas Per «raccontare

10 eventi da non perdere durante Sky Arte Festival a Palermo - : 13 ottobre 2018 " ore 20 Botanica L'Universo Vegetale tra Scienza e Musica Orto Botanico Via Lincoln 2

Sky Arte Festival 2018 (12 e 13 Ottobre) a Palermo - capitale italiana della cultura : Sky sceglie Palermo per il Festival di Sky Arte e porta sul territorio una serie di iniziative dedicate alla città. Il capoluogo siciliano, capitale italiana della cultura per il 2018 e sede della biennale europea d’Arte nomade contemporanea Manifesta 12, ospiterà il 12 e il 13 ottobre attività, incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più si...

Appena battuta all’asta per 1 - 2 milioni di dollari - l’opera di BanSky si autodistrugge : il tritacarte nascosto nella cornice : Un tritadocumenti nascosto nella cornice, forse azionato dallo stesso artista, ha distrutto buona parte di Girl with Baloon. L’opera di Bansky era Appena stata venduta all’asta di Sotheby’s, a Londra, a un offerente telefonico per 1,04 milioni di sterline (circa 1,2 milioni di dollari). Dopo che il banditore ha battuto il martello, la tela è uscita dal quadro in striscioline, con l’iconica figura della ragazza con ...

Sky Arte Festival a Palermo : ecco il programma - : Nella capitale italiana della cultura 2018 una due giorni di incontri, proiezioni, concerti e iniziative legate allo sport e al territorio. Tra gli ospiti presenti Brunori Sas, Manuel Agnelli e Oliviero Toscani

Champions League - Juventus-Young Boys martedì in diretta tv e streaming su Sky : La Juventus, dopo il big match di Serie A contro il Napoli [VIDEO], tornera' protagonista in Champions League. La 2ª giornata del Gruppo H proporra' la sfida contro lo Young Boys. La partita sara' disputata martedì 2 ottobre alle ore 18.55 all’Allianz Stadium di Torino. I tifosi potranno vederla in diretta tv esclusivamente su Sky e non in chiaro sulla Rai. Volendo, ci si potra' collegare su Sky Go per la visione in streaming, ma solamente se si ...

#XF12 – X Factor 12 – Quarta puntata del 27/09/2018 – L’ultima parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Quarto appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il terzo appuntamento ha totalizzato 915.000 spettatori e uno ...

Sky all’asta : offerta record da parte di Comcast : Grandi novità per Sky: la Comcast ha vinto l’asta per acquistare la maggioranza delle azione della pay tv di Rupert Murdoch Il 61% delle azioni di Sky diventano di proprietà di Comcast Corporation, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti. Con un’asta da record la TV via cavo americana batte la concorrenza della 21st Century Fox. Comcast e Sky: acquisizione da 40 miliardi di dollari Una cifra da record quella offerta ...

Su Sky Arte il concerto d’addio di Eric Clapton : Slowhand at 70 - il live alla Royal Albert hall : Un concerto evento per celebrare il 70esimo compleanno di Eric Clapton. Una notte memorabile nella carriera del grande chitarrista che esegue un mix di brani blues, vintage e di classici del suo repertorio. Domani, mercoledì 26 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte (canale 106, 120 e 400 di Sky) andrà in scena Eric Clapton Slowhand at 70’ – live at Royal Albert hall, il film concerto pubblicato nel 2015 che ha catturato i momenti di ...

Sky Arte - Hitler contro Picasso - l’ossessione nazista per l’arte : Dopo il successo dell’anteprima mondiale al cinema, mArtedì 25 settembre alle 21.15 arriva in prima tv assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 e 106 di Sky) Hitler contro Picasso e gli altri. l’ossessione nazista per l’Arte, il documentario diretto da Claudio Poli che racconta come il nazismo mise le mani sull’Arte, tentando di distruggere ogni traccia delle opere classificate come “degenerate” e attuando in tutta Europa un ...

Prossimo turno serie A - sesta giornata : date - programma - orari e come vedere le partite su Sky e Dazn. Si gioca da martedì a giovedì : Neanche il tempo di respirare che è subito è venuto il momento di proiettarsi alla sesta giornata del campionato di calcio di serie A. La Juventus, vittoriosa sul campo del Frosinone, va a caccia del sesto successo in altrettanti incontri affrontando il Bologna all’Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo e compagni sono lanciatissimi per inanellare altri record in questo torneo ed alcuni calciatori che, fino ad ora, hanno avuto poco spazio ...