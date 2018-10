SIRU CONSENSUS MEETING ON THIRD PARTY REPRODUCTION - LAMPEDUSA 11-13 OTTOBRE 2018

trapaniok

: RT @volpini_laura: Dal 11 al 13 Ottobre a Lampedusa. Consensus sulla fecondazione eterologa #SIRU #DIRITTI #FAMIGLIA - licprospero : RT @volpini_laura: Dal 11 al 13 Ottobre a Lampedusa. Consensus sulla fecondazione eterologa #SIRU #DIRITTI #FAMIGLIA - volpini_laura : Dal 11 al 13 Ottobre a Lampedusa. Consensus sulla fecondazione eterologa #SIRU #DIRITTI #FAMIGLIA -

(Di sabato 13 ottobre 2018) E Bartolo ha colto l'occasione per ribadire come lo sbarco dei migranti arimane "cronaca quotidiana su cui si vorrebbe scendesse il silenzio, ma non lo faremo mai e continueremo a prestare ...