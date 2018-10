“Sinistra | gli intellettuali hanno lasciato l’etica per i benefit” L’invettiva di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) Che finefatto glidi sinistra? La mutazione genetica si è compiuta già prima della caduta del Muro. «La dialettica non era più tra etica della convinzione ed etica della responsabilità, ma piuttosto tra ingaggi e benefits… Glicon la maiuscola riuscivano a tenere saldamente nelle loro mani i tre poteri: quello dell’accademia (il titolo, lo status), quello della comunicazione (i quotidiani, la televisione, la radio), e infine quello del conto corrente (il fatturato annuo). Il bersaglio preferito erano i “vetero-marxisti”, coloro che non capivano che il mondo stava cambiando, che non sapevano optare per la “governabilità”». La diagnosi è di Angelo d’Orsi, ordinario di storia delle dottrine politiche all’università di Torino, autore di libri importanti (l’ultimo è Gramsci. Una nuova biografia, Feltrinelli, 2017) e, con il suo maestro Norberto ...