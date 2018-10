Bersani : serve nuovo soggetto Sinistra popolare - se nasce ci sarò : Roma, 13 ott., askanews, - 'Qui non servono stazioni d'arrivo in cortili di sopravvivenza piccoli o meno piccoli. Qui servono stazioni di partenza verso un campo, e in prospettiva un soggetto, di ...

Bersani : serve nuovo soggetto Sinistra popolare - se nasce ci sarò : Nel mondo, in Europa e in Italia siamo a un passaggio che riguarda più la storia che la cronaca. Gli attuali assetti delle sinistre in Italia sono assolutamente inadeguati alla bisogna. Se da un lato,...

Sinistra : Bersani - non servono piccole ambizioni ma fatti coraggiosi e generosi : Vedo che alcuni giornali parlano delle mie intenzioni. Meglio chiarirle, ancora una volta. Nel mondo, in Europa e in Italia siamo a un passaggio che riguarda più la storia che la cronaca. Gli attuali assetti delle sinistre in Italia sono assolutamente inadeguati alla bisogna. Se da un lato , il Pd, si pensa si imbastire una contesa fra sfumature di continuismo e dall'altro , ...

Bersani canta Vasco Rossi - con Liberi Liberi la speranza del ritorno della Sinistra (video) : Pierluigi Bersani canta Vasco Rossi ai microfoni di Radio Rock 106.6 e stavolta lo fa sulle note di Liberi Liberi. L'esponente di spicco di MDP - Articolo 1, eletto alla Camera nelle liste di LEU lo scorso 4 marzo, è tornato ad intonare un classico del Blasco, confermando la sua già nota passione per il rocker. Non è infatti la prima volta che Bersani canta Vasco Rossi: lo aveva già fatto, sempre ai microfoni di Radio Rock 106.6, nel 2016, ...

Bersani : “Serve una Sinistra popolare - non le seghe mentali. Referendum 4 dicembre? Non so cosa avesse sniffato il Pd” : “Ci vuole subito una sinistra popolare, basta con le seghe mentali”. A rivendicarlo Pier Luigi Bersani, deputato di Liberi e Uguali, dal palco della Festa di Mdp-Articolo Uno, nel corso del dialogo Dove va questa Italia, con il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. “M5s non è la soluzione, ma nemmeno il problema principale. Bisogna arginare la destra“, ha continuato Bersani. Per questo ha auspicato che ...

L'ex Iena Lucci irride la Sinistra : "Oggi un tweet di Salvini vale 700 discorsi Bersani" : L'ex Iena, in occasione di un'intervista rilasciata a Vanity Fair - nella quale parla della nuova avventura sul piccolo schermo con 'Realiti Sciò' - ha commentato l'attuale situazione politica ...

LETTERA/ La Sinistra ha perso perché D'Alema e Bersani hanno seguito Berlusconi : NICOLA ODDATI (Pd) risponde a Sergio Luciano. Renzi è stato il figlio perfetto di D'Alema, per questo ha fallito. Oggi il futuro del Pd passa per Nicola Zingaretti, ecco perché(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:03:00 GMT)CAOS PD/ Da D'Alema a Zingaretti, 20 anni di potere che hanno tradito gli ultimiDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Mattarella per fare a meno di Conte