Sindaci | cittadini e comitati dalle aree terremotate di tutta Italia per la prima volta

(Di sabato 13 ottobre 2018) L’Aquila rimette al centro le esperienze concrete, i problemi e le richieste delle comunità colpite dai terremoti inper l’intera terza giornata del Festival della Partecipazione, promosso da ActionAide Cittadinanzattiva in collaborazione con Slow Foode il patrocinio del Comune de L’Aquila. Una lunga storia che parte dagli anni 70 in Friuli per arrivare all’ultimo sisma in Centroe che ha segnato la vita di milioni di. Un impegno per scrivere un documento innovativo di policy che vuole aiutare a capire cosa fare nel prossimo evento catastrofico per non ripetere gli errori del passato. Oltre 47 testimoni privilegiati dei sismi degli ultimi 40 anni, tecnici ed esperti,, associazioni earrivati all’Aquila dal Friuli Venezia Giulia, Irpinia, Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio per confrontarsi per la...