Simona Marchini | una grande artista al servizio di tanti giovani talenti

bergamopost

: RT @StampaVCO: Anna Foglietta, Simona Marchini e Paolo Calabresi preparano a Verbania la prima del nuovo spettacolo - planetpaul65 : RT @StampaVCO: Anna Foglietta, Simona Marchini e Paolo Calabresi preparano a Verbania la prima del nuovo spettacolo - LaStampa : Anna Foglietta, Simona Marchini e Paolo Calabresi preparano a Verbania la prima del nuovo spettacolo… - StampaVCO : Anna Foglietta, Simona Marchini e Paolo Calabresi preparano a Verbania la prima del nuovo spettacolo … -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Con quali finalità? «Gli spettacoli targati Arteinscena avranno la possibilità di circolare in altri teatri e affermarsi in realtà anche nazionali, conritorno di immagine non solo per Prato ...