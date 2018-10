Silvia Provvedi ha un nuovo corteggiatore | la proposta di Mainardi

Fabrizio Corona contro Silvia Provvedi - sua mamma e Federica Panicucci : 'Hanno aperto le gabbie' : Lo scontro a distanza tra Fabrizio Corona e la sua ex Silvia Provvedi continua, dentro e fuori il Grande Fratello Vip . La mamma della metà mora delle Donatellas, Monica Alberti , ospite di Federica ...

Silvia Provvedi e Corona - parla Parpiglia : “Non è uscita la verità” : Silvia e Corona, parla il giornalista Gabriele Parpiglia dopo il duro intervento della madre della Provvedi a Mattino 5: “Non è uscita la verità. Ma a breve, domani…” Tante le voci che si sono levate negli ultimi giorni sul naufragio della love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. A continuare ad alimentare il chiacchiericcio […] L'articolo Silvia Provvedi e Corona, parla Parpiglia: “Non è uscita la ...

Fabrizio Corona : la mamma di Silvia Provvedi racconta la sua verità : “Lui era morboso e cattivo”. Leggi la sua intervista : Corona, le sconvolgenti rivelazioni della mamma di Silvia Provvedi: “Lui era morboso, voleva farla tornare dalla vacanza” La storia di L'articolo Fabrizio Corona: la mamma di Silvia Provvedi racconta la sua verità:“Lui era morboso e cattivo”. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Silvia Provvedi al GF Vip dimentica Corona con Basile? : Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi dopo Corona flirt con Fabio Basile? Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Ivan Cattaneo non faccia molto parlare i numerosi spettatori da casa della terza edizione del GF Vip. Cosa ha fatto stavolta? In pratica, parlando con il popolare judoka Fabio Basile, ha iniziato a chiedergli se avesse una fidanzata ad aspettarlo al di fuori del programma. Il giovane ragazzo ha smentito categoricamente, ...

Fabio Basile e Silvia Provvedi al GF Vip : Cattaneo vede una storia d’amore : Fabio Basile e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo ha visto qualcosa di speciale Fabio Basile e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip piacciono molto a Ivan Catteneo. Il cantante ha rivelato apertamento al judoka italiano che secondo lui starebbero bene insieme. L’artista, mentre si trova a conversare solo con Fabio, cerca di […] L'articolo Fabio Basile e Silvia Provvedi al GF Vip: Cattaneo vede una storia ...

Fabrizio Corona ha mentito su Silvia Provvedi? La verità a Mattino 5 : Mattino Cinque: novità sull’addio tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi Nuove rivelazioni sul rapporto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. La madre della cantante de Le Donatella ha rotto il silenzio a Mattino Cinque, raccontando dei dettagli sull’addio della coppia. Monica Alberti ha raccontato a Federica Panicucci di aver mantenuto il silenzio su Fabrizio Corona perchè la figlia non ne aveva ancora parlato. Dopo le ultime ...

Giulia e Silvia Provvedi/ L’ex fidanzata di Corona ed Elia sempre più vicini (Grande Fratello Vip) : Giulia e Silvia Provvedi sempre più protagoniste nella casa del Grande Fratello Vip 2018: l'ex fidanzata di Corona sempre più vicina ad Elia Fongaro. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 07:17:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Aida Nizar difende Silvia Provvedi e insulta Fabrizio Corona : Ci vorrebbe un'Aida Nizar per ravvivare questa terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, partita con il freno a mano, per quanto riguarda gli ascolti.Aida Nizar, il personaggio televisivo spagnolo scoperto da Barbara D'Urso in occasione dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e che ha partecipato successivamente alla quindicesima edizione del Grande Fratello, a dire il vero, forse, ...

GF Vip - Silvia Provvedi commuove : "Così mia nonna reagì all'arresto di Fabrizio Corona" : La cantante rivela: "Fu l'unica a capire il mio desiderio di aspettarlo. Io credo nei rapporti come lei". L'ex re dei...

Gf Vip 2018 - Silvia Provvedi piange per Fabrizio Corona : “Non lo perdonerò mai” : Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona al Gf Vip 2018: l’ultima confessione Silvia Provvedi è ritornata a parlare di Fabrizio Corona. Lo farà sicuramente anche in futuro perché, come ha ammesso lei stessa, è una storia che non potrà mai dimenticare. E lui non potrà mai essere perdonato. Al Gf Vip 2018, Silvia Provvedi è scoppiata […] L'articolo Gf Vip 2018, Silvia Provvedi piange per Fabrizio Corona: “Non lo perdonerò ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi : “Il GF ha detto che i maschi possono andare in bagno per “autosvuotarsi”. Non è uno scherzo” : Il sesso non è certo un tabù al Grande Fratello Vip, più volte negli anni è capitato che i concorrenti dessero sfogo ai propri desideri tra le lenzuola. Solo lo scorso anno si è discusso per settimane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si erano rinchiusi insieme nell’armadio. Questione diversa per la masturbazione, avranno pensato a Cinecittà. Nella notte infatti i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona vede Silvia Provvedi e Ilary Blasi e sbrocca : 'Strani impulsi - qua...' : Non è andata giù a Fabrizio Corona la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip che lo ha visto uscire con le ossa rotte. La sua ex Silvia Provvedi in lacrime, letteralmente stravolta per la rottura ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona : "Non lo stimo" : A poche ore dal termine della terza puntata del Grande Fratello Vip 3, Silvia Provvedi si è rifugiata in giardino con Francesco Monte e Andrea Mainardi, per riflettere sulle dure parole, pronunciate da Fabrizio Corona, a Verissimo. La cantante del duo Le Donatella ha ribadito la propria versione dei fatti che non coincide con quella fornita dall'ex re delle paparazzate:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Silvia Provvedi contro ...

Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono?/ Cecilia Rodriguez : “Gli auguro di…” (Grande Fratello Vip) : Cecilia Rodriguez è ancora al centro dei pensieri di Francesco Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:02:00 GMT)