Siena | Palio e non solo

Le contrade di Siena hanno votato a favore dell’organizzazione di un Palio straordinario : L’assemblea delle contrade di Siena ha votato a favore dell’organizzazione di un Palio straordinario dedicato al Centenario della fine della Prima guerra Mondiale su proposta del Consiglio nazionale delle associazioni d’arma. hanno votato a favore dieci delle diciassette contrade cittadine, un The post Le contrade di Siena hanno votato a favore dell’organizzazione di un Palio straordinario appeared first on Il Post.

La Lega ora corre anche il Palio di Siena : Per la cronaca, la contrada in questione è quella di Valdimontone e il fantino Gingillo è stato sanzionato per le scorrettezze del Palio del 2 luglio 2018 , per aver ostacolato e danneggiato il ...

Palio di Siena - la giunta vota a favore di un’edizione straordinaria per i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale : A Siena l’ultimo Palio straordinario fu celebrato diciotto anni fa, nel 2000, in occasione del Giubileo. Ora, a sole due settimane dalla corsa che ha incoronato la Lupa per la 37° volta, le contrade potrebbero tornare a sfidarsi in un periodo atipico come novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’idea è venuta a metà agosto ad Assoarma (la federazione delle associazioni d’arma) che ha mandato la richiesta ...

Palio di Siena in diretta dalle 18.15 su Rai2 : Palio di Siena Lo storico appuntamento con il Palio di Siena torna in diretta oggi, dalle 18.15 su Rai2. In collegamento da Piazza del Campo, Annalisa Bruchi conduce la telecronaca della celebre corsa dei cavalli. La diretta vede la partecipazione di Giovanni Mazzini, esperto di storia medioevale, ed è arricchita da contributi filmati ed interviste. Saranno in competizione dieci contrade: Leocorno, Pantera, Civetta, Drago, Tartuca, Nicchio, ...

Palio di Siena - trionfa la Lupa. Alabe e Gingillo - che gara! : Giuseppe Zedde, detto "Gingillo", festeggia la vittoria. Ansa Ad aggiudicarsi il Palio di Siena del 16 agosto, quello dedicato alla Madonna dell'Assunta, è la Contrada della Lupa, portata al trionfo ...

Palio di Siena (16 agosto 2018) : vince la Lupa. Trionfo per Gingillo su Porto Alabre - era di rincorsa : Torna a vincere un cavallo di rincorsa e lo fa in un’edizione del Palio di Siena preceduta dalle polemiche per la mancata benedizione del “Drappellone” da parte dell’Arcivescovo della città toscana, Antonio Buoncristiani. Il “Cencio”, realizzato dall’artista belga Charles Szymkowicz, era stato difeso dal primo cittadino, Luigi De Mossi, in aspra polemica con il porporato. Giuseppe Zedde, detto Gingillo, ...

