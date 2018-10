Sfollati di nuovo in corteo a Genova Bucci | Il 18 o 19 rientreranno in casa | due

Nuovo fronte nell'incendio in provincia di Pisa - almeno 700 Sfollati. Si indaga per dolo : E' una tempesta di fuoco quella che sta tenendo in scacco dalla notte scorsa le popolazioni dei Monti Pisani, in mezzo alla Toscana, dove un vasto incendio, alimentato da vento forte e costante ha distrutto oltre 600 ettari di macchia mediterranea, bosco ceduo, pini marittimi, oliveti e vigne nei territori di Calci e VicoPisano. Qualche casa è stata attaccata dalle fiamme, ci sono auto bruciate. Nessuno è morto, non ci sono feriti. ...