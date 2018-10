Serie A Parma | Calaiò | «Tornerò in campo Non so se con questa maglia o un' altra»

Serie A Parma - Siligardi : «Continuando così ci salveremo» : Parma - In estate non faceva parte del progetto tecnico del Parma . Domenica scorsa è stato tra i principali protagonisti della bella vittoria esterna sul Genoa . Luca Siligardi ha deciso di rimanere ...

Biglietti Parma-Lazio : come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Parma e Lazio, in programma domenica 21 settembre alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i ducali, a quota 13, ed i biancocelesti, a quota 15, in una sfida che vuole rilanciare le ambizioni degli uomini di Simone Inzaghi. Il Parma in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un ...

Parma - D’Aversa frena l’entusiasmo : “Serie A difficile - dobbiamo salvarci” : E’ tornato a parlare Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma lo ha fatto concedendosi a La Gazzetta dello Sport, parlando del buon momento della sua squadra, ma chiedendo i suoi di mantenere i piedi per terra. D’Aversa ha infatti detto la sua sulla classifica: “L’impatto con la Serie A è stato complicato ma affascinante. Rispetto […] L'articolo Parma, D’Aversa frena l’entusiasmo: “Serie A ...

Video/ Genoa Parma (1-3) : highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Genoa Parma (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Serie A - Genoa-Parma 1-3 : Siligardi e Rigoni ribaltano il vantaggio di Piatek. Ducali al settimo posto : Il Parma ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. I Ducali si sono imposti a Marassi e hanno così conquistato la quarta vittoria in campionato salendo momentaneamente al settimo posto in classifica con 13 punti all’attivo, superando proprio i rossoblù di appena una lunghezza. I padroni di casa avevano sboccato il risultato al 6′ con il solito gol di Piatek che ha incornato alla perfezione ...

Genoa-Parma 1-3 - pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Genoa-Parma, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Highlights Serie A : Genoa-Parma 1-3 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Genoa Parma di Domenica 7 ottobre alle ore 12:30, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Genoa-Parma- Parte subito forte il Genoa: pronti via e padroni di casa subito in vantaggio grazie al gol di Piatek su perfetto colpo di testa, da segnalare l’assist […] L'articolo Highlights Serie A: Genoa-Parma 1-3 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Parma corsaro - tocca a Milan e Lazio! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Napoli ospita il Sassuolo, Milan in casa contro il Chievo, Inter impegnata al Mazza(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Pagelle/ Genoa Parma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Genoa Parma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris ed è stata valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:15:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : il Parma vola a Genova! Diretta gol live score (8^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Napoli ospita il Sassuolo, Milan in casa contro il Chievo, Inter impegnata al Mazza(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:12:00 GMT)

Highlights Serie A : Genoa-Parma Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Genoa-Parma: Il Genoa è imbattuto contro il Parma da sette sfide in Serie (3V, 4N) e ha vinto tre delle ultime quattro. Il Parma ha vinto solo una delle 12 sfide giocate al Ferraris contro il Genoa in Serie A (0-4 nel gennaio 1994): sei vittorie liguri (tra cui le ultime due consecutive) e cinque pareggi […] L'articolo Highlights Serie A: Genoa-Parma Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Genoa-Parma : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Genoa-Parma, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Genoa-Parma : probabili formazioni e diretta dalle 12.30. Dove vederla in tv : ROMA - Dopo il successo ottenuto contro il Frosinone, il Genoa di Ballardini cerca conferme in casa contro il Parma : ' Ha fatto una grande partita a Milano espugnando San Siro. È la bellezza della ...

Serie A - dove vedere Genoa-Parma in Tv e in streaming : Genoa-Parma è il lunch match dell'ottava giornata di Serie A: una gara che può regalare spettacolo L'articolo Serie A, dove vedere Genoa-Parma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.