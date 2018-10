Sergio Tacchini presenta Heritage | la nuova collezione per una donna attiva e dinamica

sportfair

: federico fellini in the flesh sergio tacchini inside his mesh - pablose62478276 : federico fellini in the flesh sergio tacchini inside his mesh - ayanesancity : RT @billystokyo: BUY ONLINE Sergio Tacchini 2018FW - billystokyo : BUY ONLINE Sergio Tacchini 2018FW -

(Di sabato 13 ottobre 2018): ispirazione anni ’70 e ’80 per laautunno inverno 2018, sportswear brand italiano,unache esprime il DNA più autentico del brand in chiave inedita. Pensata per unama attenta al proprio look laè un connubio perfetto tra moda e sport, dove l’anima atletica contrasta con un design moderno dal taglio fashion. Prendendo spunto dai cataloghi degli anni ’70 e ’80 nasce questa linea composta da pezzi basici, disegnati per vestire con stile le donne più sportive nel loro tempo libero, mixati a look contemporanei. Capi oversize e tagli corti ridefiniscono così il concetto del guardaroba più standard portando un pizzico di leggerezza. I tessuti assumono un ruolo centrale. Entrano in questa linea il poly twill, ripreso dall’archivio e usato per i capi di ispirazione anni ’70 e ’80 e la ...