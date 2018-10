Secondo la scienza avere un cane fa bene alla salute!

Radio 24 e Audible insieme per il Secondo progetto multicanale : "Terra in vista - La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio" : ...' Terra in vista - La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio ', un prodotto audio condotto da Federico Taddia , giornalista e divulgatore, e dal filosofo della scienza Telmo Pievani , in onda ...

Mozione contro l'aborto a Verona - la capogruppo del Pd non si dimette : 'Ho votato Secondo coscienza' : Non si dimetterà nonostante le polemiche Carla Padovani , la capogruppo veronese del Pd criticata per aver votato a favore di una Mozione in consiglio comunale che finanzia associazioni cattoliche per ...

VERONA - MOZIONE ANTI-ABORTO : SÌ DA CAPOGRUPPO PD/ Ultime notizie : “Ho votato Secondo coscienza” - ma è bufera : VERONA contro l'aborto: “Fondi a gruppi pro vita”. MOZIONE approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le Ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Secondo La Scienza - I Bambini Che Sono Stati Sgridati Di Continuo Sono Depressi E Hanno Bassa Autostima : Qualsiasi genitore vi dirà che accudire un bambino piccolo può essere davvero frustrante , a volte. Nonostante i nervi siano messi a dura prova, gli esperti dell'educazione ribadiscono che non è mai ...