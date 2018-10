Seconda puntata de I Topi | sabato 13 ottobre su Rai3 | Sebastiano costruisce una darsena

I Topi - anticipazioni Seconda puntata : Il protagonista de I Topi, la serie scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese in onda questa sera, 13 ottobre 2018, alle 21:40 su Raitre, si ritrova ancora alle prese con la latitanza, la necessità di nascondersi ma anche quella di portare avanti i propri affari illeciti costi quel che costi.I Topi, anticipazioni seconda puntata Nella prima puntata, "La Darsena", Sebastiano (Albanese) è deciso a realizzare una Darsena lungo 180 ...

Solo – Seconda Stagione : anticipazioni terza puntata del 19 ottobre 2018 : Marco Bocci in Solo - Seconda Stagione A due anni di distanza dal primo capitolo, Canale5 ospita la Seconda Stagione di Solo, fiction con protagonista Marco Bocci nei panni di Marco Pagani, agente sotto copertura con nome in codice Solo. La Seconda serie, prodotta da Taodue Film per Mediaset, è stata realizzata in continuità con il finale della prima, ed è composta da 4 appuntamenti. Al fianco di Bocci, ritroviamo Peppino Mazzotta, nel ruolo del ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 - anticipazioni della Seconda puntata : Appuntamento lunedì 15 ottobre alle 21,25 su Rai1 con la fiction interpretata da Gassmann e Crescentini

Solo 2 - anticipazioni Seconda puntata : Non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua missione, il protagonista di Solo 2, di cui questa sera, 12 ottobre 2018, alle 21:25 su Canale 5 va in onda la seconda puntata. Per Marco (Marco Bocci) i rischi aumentano, soprattutto dopo aver fatto una sconcertante scoperta.Solo 2, anticipazioni seconda puntata Dopo il fallimento del piano per salvare Agata (Carlotta Antonelli) dagli uomini del Turco, che la tengono ancora in ostaggio e ...

X Factor 2018 - Anticipazioni Seconda puntata Bootcamp : le scelte di Asia Argento e Mara Maionchi : X Factor 2018 torna su Sky Uno con la seconda puntata dedicata ai Bootcamp. Dopo Fedez e Manuel Agnelli , questa sera tocca a Mara Maionchi e Asia Argento, scegliere i concorrenti da portare agli Home ...

Victoria 2 - Seconda Stagione. Quarta Puntata : Delitto a Palazzo Reale! : Continuano gli intrighi, le macchinazioni e le congetture a Palazzo Reale. Nella fiction Victoria 2, durante la Quarta Puntata, la Regina rischia la vita e così insieme al suo consorte decide di fuggire, ma non tutto va secondo i loro piani. A Palazzo accadrà una vicenda sconvolgente che traumatizzerà l’intera famiglia reale. Victoria 2: “ il re al di là dell’acqua” La Quarta Puntata della fiction di successo Victoria 2 si apre con una ...

