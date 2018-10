Scuola | sciopero studenti | Salvini ‘E poi saremmo io e la Lega a seminare odio’

A Linosa 24 bambini in sciopero perché mancano professori : Scuola chiusa - cercasi insegnanti : Ventiquattro giovanissimi studenti di Linosa sono in sciopero perché nella scuola mancano gli insegnanti e l'esperimento della videoconferenza, come prevedibile, si è rivelato un fallimento.Continua a leggere

Scuola - manifestazione studenti Torino : bruciati manichini Salvini-Di Maio/ Video - anche migranti in sciopero : sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:25:00 GMT)

Sciopero Scuola 12 e 26 ottobre : protestano studenti - docenti e personale scolastico : A ottobre saranno di scena diversi scioperi. Tanti i settori interessati, come ad esempio quello dei trasporti pubblici [VIDEO], ma non mancheranno proteste in ambito scolastico. Dopo la manifestazione dello scorso 11 settembre, assisteremo ad altre due agitazioni nel corso delle prossime settimane. Ad incrociare le braccia per primi saranno gli studenti. In data venerdì 12 ottobre ci sara' una mobilitazione studentesca a livello nazionale, che ...

'Neanche questo governo fa qualcosa per la Scuola'. Sciopero : BRINDISI - Studenti in piazza anche a Brindisi il 12 ottobre prossimo, perchè 'Neanche il neo governo gialloverde ha ancora preso parola sulla questione spinosa del diritto allo studio, che in ...

Lodi - agevolazioni per mensa e Scuolabus : per gli alunni stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...

Scuola - sciopero 11 settembre per riapertura GaE : messaggio senatrice Loredana De Petris : La senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, molto vicina alla questione riguardante la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook, un messaggio a sostegno dello sciopero di domani, martedì 11 settembre. La senatrice, tra l’altro, ha annunciato la sua presenza in Piazza Montecitorio, una presenza che rappresenta un segnale di ‘piena solidarietà’ a tutte le ...

Scuola - primo sciopero e sit-in alla Camera : 'Governo ha fallito' : Roma, 11 set., askanews, - Alcune centinaia di persone hanno manifestato a Roma, davanti la Camera dei Deputati, nel giorno del primo sciopero del nuovo anno scolastico, proclamato dall'Anief per ...

La Scuola inizia con uno sciopero - protestano i precari a Montecitorio - : La mobilitazione è stata indetta dall'Anief in occasione della discussione alla Camera del decreto Milleproroghe. I partecipanti chiedono di approvare l'emendamento salva-precari che riapre le ...