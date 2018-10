SCUOLA Ritorno al voto in condotta | i numeri van bene | ma non da soli

Scappa di casa prima del ritorno a SCUOLA - 13enne era vittima dei bulli : L'adolescente è Scappato quando è arrivato il momento di ritornare in aula dopo la pausa estiva. Rintracciato dopo alcune ore, ha ammesso di essere terrorizzato all'idea che finire in quell'incubo fatto di continue vessazioni, umiliazioni e prese in giro, episodi tra l'altro già noti ai genitori e alla scuola.Continua a leggere

Amazon : le ultime offerte per il “Ritorno a SCUOLA”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Telefono Azzurro - i dieci consigli su come gestire il ritorno a SCUOLA dei figli : L'inizio di un nuovo anno scolastico è un momento emozionante per la maggior parte dei bambini, ma può essere causa di ansie e paure. Anche i bambini più tranquilli e sicuri avranno qualche momento di ...

Telefono Azzurro - i dieci consigli su come gestire il ritorno a SCUOLA dei figli : L'inizio di un nuovo anno scolastico è un momento emozionante per la maggior parte dei bambini, ma può essere causa di ansie e paure. Anche i bambini più tranquilli e sicuri avranno qualche momento di ...

Amazon : continuano le offerte per il “Ritorno a SCUOLA”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Amazon : continuano le offerte per il “Ritorno a SCUOLA”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Ritorno tra i banchi di SCUOLA : ecco come ripartire con il piede giusto grazie a una corretta idratazione : Dalle vacanze ai banchi di scuola, dal mare all’inizio di un nuovo anno, pieno di impegni, aspettative e desideri da realizzare. Il suono della campanella da tempo segna un momento allo stesso tempo atteso e temuto, il Ritorno tra i banchi per i giovani studenti, che ogni anno ritrovano compagni e amici, ma anche la routine che li accompagnerà fino alle prossime vacanze. Ritrovare le proprie abitudini non è mai semplice e c’è bisogno di un po’ ...

Amazon : continuano le offerte per il “Ritorno a SCUOLA”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Smartphone - scioperi e armadietti in classe. Cosa sapere sul ritorno a SCUOLA : scuola, secondo round. Con la novità dello Smartphone e del tablet sdoganati ma, anche, di uno sciopero che si va a sommare ad altre problematiche appese. Come quella sull'obbligo vaccinale o sull'edilizia scolastica a cui mettere mano, e con urgenza perché significa parlare di sicurezza di docenti, studenti e personale amministrativo e di servizio. Oggi tocca in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, lo ...

SCUOLA - ritorno in classe in 4 regioni : 8.45 La campanella suona oggi per gli studenti di quattro regioni,Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo e Basilicata e per alunni di alcune scuole del Lazio Sui banchi sono già tornati il 5 scorso gli alunni in Alto Adige. Gli ultimi a rientrare il 20 settembre prossimo saranno i ragazzi e le ragazze che abitano in Puglia. In totale quest'anno gli studenti saranno oltre 8,6 milioni, di cui 7 milioni frequenteranno la Scuola statale.

Amazon : una marea di sconti per il “Ritorno a SCUOLA”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Amazon : una marea di sconti per il “Ritorno a SCUOLA”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Dai libri alle ripetizioni - 5 startup per risparmiare sul ritorno a SCUOLA : Ogni anno all’inizio di settembre tornano le stime su quanto siano in aumento i costi da sostenere per studiare. Tra libri, materiale scolastico e lezioni private, le voci in capitolo sono tante. E quasi sempre al rialzo. Secondo una ricerca di Human Highway per Amazon, la principale preoccupazione degli italiani che si stanno preparando per il ritorno a scuola è sostenere la spesa d’acquisto del materiale (40%). L’83% vuole spendere ...

Honorbuy sconta smartphone e gadget Xiaomi per il “Ritorno a SCUOLA” : Proprio come per la promozione Back to School di Amazon, anche Honorbuy ha voluto promuovere l’iniziativa Ritorno a Scuola con la quale scontare tantissimi dispositivi – Xiaomi in particolare – in occasione del ritorno a scuola. In particolare l’iniziativa Ritorno a Scuola di Honorbuy sarà valida dal 7 al 16 Settembre e in ci saranno sconti fino al 30% con promozioni speciali su smartphone ricercatissimi come Xiaomi Mi A2 ...