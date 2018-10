Scrivere la Storia oggi I Edouard Glissant e i popoli senza storia

Scaletta del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 per ri Scrivere la storia in prima serata : Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 arriva a qualche mese dalle grandi anteprime che l'artista di Solarolo ha portato all'interno della storica location della Capitale. prima donna a solcare le assi del palco del Circo Massimo , Laura Pausini ha segnato un altro importantissimo traguardo dopo i primi stadi nel 2007 ed è qui che ha voluto dare un'ante prima di quello che sarebbe stato il tour di supporto a Fatti sentire, ...

Keita : 'La Juve non fa paura. Qui con de Vrij? Vogliamo Scrivere la storia dell'Inter' : L'ultimo acquisto dell' Inter , Balde Keita , ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport : 'Qui ho trovato un grandissimo clima, molto buono per lavorare. Sono tutti a disposizione, fa piacere essere qui e si va avanti. Se ho detto 'scusate il ritardo' al mio arrivo? Nel calcio ...

Hugo - fratello di Ronaldo : “Affascinato da nuove sfide. Alla Juve per Scrivere la storia” : Hugo, fratello DI Ronaldo- Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, dove ha spiegato la scelta bianconera di CR7. Una nuova sfida e voglia di abbattere nuovi record. “Alla Juve PER scrivere LA STORIA” Il fratello del fenomeno portoghese ha così affermato: “E’ venuto in Italia per […] L'articolo Hugo, fratello di Ronaldo: ...