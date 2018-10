Scontro navi | indagine disastro ambiente

Scontro navi tra Genova e la Corsica - pericolo ambientale : (Foto: premar-mediterranee.gouv.fr) Domenica 7 ottobre due navi si sono scontrate sulla rotta tra Genova e Bastia. Secondo le informazioni diramate dalle autorità la Virginia, una portacontainer cipriota, era ferma in acqua forse a causa di un’avaria quando la Ulisse, traghetto per il trasporto di cose e persone, l’ha urtata. Non si registrano feriti ma l’impatto ha causato la fuoriuscita di circa 600 metri cubi di carburante che hanno prodotto ...

Scontro tra due navi tra Genova e la Corsica : chiazza di carburante di 10 km quadrati in mare : È allarme in mare , tra Genova e la Corsica , dove un traghetto e una portacontainer - entrambi partiti dal porto della Superba - si sono scontrati, causando un'ingente perdita di carburante . L'impatto ...

Corsica - allarme inquinamento dopo Scontro tra navi : “Chiazza di carburante da 10 chilometri quadrati in mare” : E’ allarme inquinamento dopo la collisione tra due navi avvenuta domenica mattina a 14 miglia da Capo Corso: la fuoriuscita di carburante in seguito ha prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa 10 chilometri quadrati. Secondo la Guardia Costiera italiana la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera cipriota, ha perso in seguito all’urto con la nave Ro-ro ‘Ulysse’ (battente bandiera tunisina) circa 600 ...