Scompare da casa | poi chiama dalla Francia | ' Sto bene'

Scompare da casa - trovata morta sotto un ponte dopo 24 ore : È il corpo di Francesca Spada - 36enne di Erba - quello trovato sotto il ponte Lambro, lungo l'Arosio-Canzo nel comasco

Lisa Scompare da casa a 24 anni : trovata fatta a pezzi in due buste di plastica : fatta a pezzi e rinchiusa in due buste di plastiche: così è stata trovata Lisa Marie Velasquez, 24enne del Bronx, New York, di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso 21 agosto. Per l'omicidio sono stati arrestati due trentenni, un uomo e una donna, amici della vittima, ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo. "Non meritava una fine così".Continua a leggere

Goia - 16 anni - esce di casa e Scompare con un ragazzo. Appello della famiglia : 'Aiutateci' : Introvabile dal 21 agosto, scatta l'Appello su Facebook per ritrovarla. Momenti di apprensione per la scomparsa di una ragazza 16enne di Mestre, Gioia Mini , che, secondo quanto raccontato nell'...

Mestre - Gioia si allontana da casa con un ragazzo e Scompare nel nulla : “Aiutateci a trovarla” : Gioia Mini, 16 anni di Mestre, è scomparsa da casa lo scorso 21 agosto in compagnia di un ragazzo, che secondo la famiglia sarebbe di origine rumena/tedesca ma di cui non si sa neppure il vero nome. L'appello su Facebook della sorella: "Non sappiamo le loro intenzioni. Aiutateci a trovarla".Continua a leggere

“Vado a fare jogging”. Esce di casa e Scompare nel nulla - poi la terribile scoperta : Una scomparsa improvvisa che aveva subito fatto temere il peggio, scatenando prima la preoccupazione dei genitori e poi le disperate ricerche delle forze dell’ordine. Non aveva lasciato tracce dietro di sé questa ragazza di 20 anni, uscita di casa come tante altre volte per andare a fare un po’ di jogging e tenersi in forma senza però, in quell’occasione, mai più tornare. Il fidanzato l’aveva attesa per ore, ...

Esce di casa per fare jogging ma Scompare nel nulla : studentessa 20enne trovata morta : Mollie Tibbetts, studentessa 20enne di psicologia di Brooklyn, nell'Iowa, era scomparsa da casa lo scorso 18 luglio dopo essere uscita per fare jogging. Dopo 35 giorni di ricerche incessanti, è arrivata la notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita: la dinamica di quanto avvenuto resta avvolta nel mistero.Continua a leggere

Margherita - 17 anni - esce da casa con lo scooter e Scompare : appello su Fb per ritrovarla : Un appello su Facebook per raggiungere più gente possibile e per fare in modo che le ricerche possano portare a risultati concreti nel più breve tempo possibile. Un appello che da Vernazzano, zona ...

Va via di casa a 14 anni e Scompare. Scrive una lettera ai genitori dopo 5 anni di silenzio : Emily Wynell Paul, statunitense di Southport, in Florida, se ne andò di casa quando aveva appena 14 anni: ne sono dovuti trascorrere cinque prima di Scrivere ai genitori che sta bene ma non vuole essere più cercata.Continua a leggere

Agrigento - Gessica Scompare nel nulla a 27 anni : “Torna a casa - i tuoi figli ti aspettano” : Gessica Lattuca, 27 anni, è scomparsa da Favara, in provincia di Agrigento, dallo scorso 13 agosto. L'appello dei familiari sui social network: "Torna dai tuoi quattro figli che ti aspettano". Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui l'allontanamento volontario, ma i carabinieri "procedono con cautela".Continua a leggere

Esce di casa e Scompare : Maria Catallo trovata morta : La donna, 61enne residente a Pastena (Frosinone), era scomparsa nella giornata di ieri. Le ricerche si erano concentrate nei...