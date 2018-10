Sci | apre la stagione agonistica

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - BreScia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Genoa - il ritorno di Juric non calma le acque : un messaggio vocale di CriScito apre un caso : Nonostante il cambio in panchina, ritenuto necessario dal presidente Preziosi, in casa Genoa il caos regna ancora sovrano. Stando a quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, da martedì ci sarebbe un messaggio vocale di Criscito, capitano del Grifone, in giro su Whatsapp: l’audio di circa 13 secondi, in cui il difensore spiega le motivazioni che gli ha dato Preziosi per spiegare l’esonero di Ballardini, era ...

Apre la mostra su Lorenzo Lotto : il RinaScimento nel cuore delle Marche : Lorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il richiamo delle MarcheLorenzo Lotto, il ...

Clima : lo Scioglimento dei ghiacciai nell’Artico apre il passaggio nord-est alle navi : Per una volta il riscaldamento globale, responsabile dello scioglimento dei ghiacciai, è una buona notizia. Nell’Artico consente l’apertura del famoso passaggio nord-est, via marittima lungo le coste settentrionali della Siberia, per un periodo di almeno quattro mesi l’anno – tra luglio ed ottobre – nuova rotta destinata a rivoluzionare il trasporto mondiale delle merci. Così, nel giro di pochi giorni, quel tratto ...

Milano - riapre la storica libreria Centofiori : “Ho laSciato il posto fisso per realizzare un sogno” : Da poche settimane Vittorio Graziani ha preso in gestione, insieme ai suoi soci, la libreria Centofiori di Milano. Restyling degli arredi e comunicazione sono i punti forti della strategia per far rivivere la storica libreria indipendente: "Oggi un libraio deve spingere il lettore a uscire dalla comfort zone proponendo letture nuove, fare ciò in cui l'algoritmo di Amazon non riesce".Continua a leggere

Diretta/ BreScia Palermo (risultato finale 2-1) streaming video Dazn : Moreo la riapre ma è tardi! Palermo K.O. : Diretta Brescia Palermo, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le rondinelle e i rosanero si affrontano nella quinta giornata della Serie B(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:54:00 GMT)

Emozioni tra Scienza e Letteratura - si apre il 6 ottobre la 16.esima edizione del festival BergamoScienza : BergamoScienza animerà la città fino a domenica 21 ottobre con oltre 160 eventi, conferenze, laboratori interattivi, spettacoli e mostre tutti gratuiti. Molti saranno i personaggi di fama ...

Napoli - apre il cantiere al PlebiScito : via ai lavori della linea 6 della metropolitana : Ruspe e operai in azione da stasera a piazza del Plebiscito per il cantiere del metrò della linea 6. Il progetto prevede 14 mesi di lavori per ultimare la camera di ventilazione sotterranea al...

Juventus - l’Uefa apre un procedimento diSciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo : L’Uefa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo, espulso ieri nel corso di Valencia-Juventus. Il caso sarà trattato quando arriverà la squalifica, giovedì 27 settembre. Ronaldo salterà sicuramente il prossimo impegno europeo dei bianconeri contro lo Young Boys, visto che non potrà essere revocata la giornata di squalifica. Se la reazione del portoghese fosse ritenuta di una certa ...

Oggi in edicola : apre la caccia per 22mila doppiette breSciane : Spazio poi alla cultura con un appuntamento speciale per Le X Giornate : nelle pagine degli Spettacoli pubblichiamo un' intervista a Elio , frontman della band Elio e le Storie Tese, che stasera sarà ...

Polmonite a BreScia - Procura apre inchiesta/ Ultime notizie - epidemia nella Bassa : psicosi legionella : Polmonite, epidemia Brescia: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia legionella”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:01:00 GMT)

CaScia riparte! Riapre il centro di riabilitazione a due anni dal terremoto : nuovo - all'avanguardia e con 40 posti letto : Apre a Cascia la nuova struttura di riabilitazione a due anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia. E lo farà con un'importante inaugurazione in programma sabato 22 settembre con tanti ...

BreScia - la Procura apre inchiesta sui casi di polmonite : 138 in ospedale. Regione : “Si ipotizza causa legionella” : La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. È salito infatti a 138 il numero degli accessi in Pronto soccorso nelle ultime ore, di cui 124 ricoverati. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats (Agenzia tutela della salute). “Abbiamo la certezza che si tratti di polmonite ...

BreScia - la Procura apre inchiesta sui casi di polmonite : 138 in ospedale. Regione : “Non esclusa ipotesi sulla legionella” : La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. È salito infatti a 138 il numero degli accessi in Pronto soccorso nelle ultime ore, di cui 124 ricoverati. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha rassicurato che sui casi registrati ...