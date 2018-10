Schumacher | nel nome del padre

F3 - Schumacher non sta nella pelle : “è un week-end da sogno - sono in un ottimo momento di forma” : Il giovane pilota tedesco ha vinto Gara-1 in Austria, centrando poi la pole position nelle restanti due corse in programma oggi Mick Schumacher è ormai in stato di grazie, il figlio del Kaiser sta ottenendo vittorie su vittorie nella FIA F3 che gli consentono di sognare adesso il titolo mondiale. Il tedesco è in vetta alla classifica, sono diciotto i punti di vantaggio su Ticktum e il week-end in Austria non è ancora terminato. Mancano ...

F1 - Sebastian Vettel : “Credo nel Mondiale - posso farcela! Vorrei Michael Schumacher per chiedergli consigli…” : Sebastian Vettel non si arrende nonostante la situazione di classifica sia davvero molto critica: il pilota della Ferrari è attardato di 40 punti da Lewis Hamilton e la corsa verso il Mondiale F1 è tutta in salita quando mancano sei gare al termine della stagione ma il tedesco continua a credere in una clamorosa rimonta e lancia già il grido di battaglia in vista dei prossimi appuntamenti. Dopo due Gran Premi molto difficili tra Monza e ...

Mick Schumacher firma con Ferrari o Red Bull?/ Ultime notizie F1 - il sogno è il figlio di Michael a Maranello : Mick Schumacher fa gola a Ferrari e Red Bull. Ultime notizie F1, il figlio di Michael a Maranello: potrebbe essere inserito nei programmi junior delle due scuderie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:54:00 GMT)

Uno Schumacher pronto a guidare la Ferrari - in Formula 1 nel 2019 : Schumacher jr potrebbe essere nel prossimo futuro un pilota della Ferrari. Mick, figlio di Michael, scala le classifiche dell’automobilismo mondiale.