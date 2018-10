Sarri individua gli eredi e non smette di elogiare il Pipita Higuain | ecco cosa ha detto

calcioweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Mauriziohato i suoi possibili: “Giampaolo: io sono arrivato a quasi sessant’anni, lui è in grado di prendere un altro ascensore con tutto il rispetto per la Samp. Invece unquarantenne direi De Zerbi: è unpiù coraggioso di quandoaveva quarant’anni. Complimenti sinceri“. Interpellato su un possibile ritorno in Serie A: “Posso dire che sono appena arrivato qui, è un sogno. Entro a Stamford Bridge e sento urlare Mauriziooooo. Un coro, due cori, robe da pizzicotti. Di solito li fanno a chi vince, ioho vinto? Non potevo crederci“. Poi sul rapporto con Gonzalo, con un rimpianto su come sarebbe potuta andare se ilnon avesse accettato la corte della Juventus: “Mi manca moltissimo. Mi manca perché lui farà gol fino a quando vivrà. È un ...