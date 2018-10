Sarri | «Amo Napoli | nonostante De Laurentiis Juve senza rivali Higuain rimpianto»

L’addio a BaldasSarri - la ricerca dell’«amore vero» : Valeria Marini tra passione e sentimento : Lo spot ammiccante per IP (1994-1996)Smaschera gli autori di Scherzi a Parte (1994)Le anguille di Bigas Luna (1996)Il lato b a Sanremo 97La relazione tempestosa con Cecchi Gori (2001)Il libro-confessione (2008)Si racconta senza filtri nel suo docu-reality (2009)Le calze rotte a Domenica In (2009)I battibecchi con la Moric a L’Isola dei Famosi 9 (2012)Giochi peccaminosi con la frutta (2012)Il bagno nella Fontana di Trevi (2012)Le nozze-lampo con ...

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick BaldasSarri : 'Fuori di qui sogno l'amore' : Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria Marini decide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip 2018, la Marini lascia definitivamente Patrick Baldassarri. Nonostante lei abbia baciato più volte il single Ivan - come abbiamo visto durante la diretta dell'ultima puntata seguita minuto per minuto da Leggo.it - per la showgirl stellare Baldassarri non è l'uomo per lei: «Fuori ...

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick BaldasSarri : «Fuori di qui sogno l'amore» : Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria Marini decide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip 2018, la Marini lascia...

Southampton-Chelsea 0-3 - Sarri : 'Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e Manchester City' : Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Per lo meno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli: "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio..." . E in cosa?...

Sarri : “Vogliamo onorare l’Europa League. Stasera tiferò Napoli” : Maurizio Sarri, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida di Europa League che si disputerà domani tra il Chelsea e il Vidi: “Non sottovalutiamo l’impegno, servirà giocare bene contro una squadra che nella prima gara è stata un po’ sfortunata. Affrontiamo questa competizione con serietà, l’Europa League è molto importante. Chiaramente pensiamo a tornare in Champions League, è la cosa principale al momento, ...

Zola ‘innamorato’ di Sarri : “adesso conosco il calcio” : Il Chelsea ha iniziato alla grande la nuova stagione, merito anche e soprattutto di Maurizio Sarri, l’allenatore è diventato già un idolo dei Blues, i tifosi pazzi del tecnico. Così come l’ex calciatore Gianfranco Zola: “Pensavo di conoscere molto il calcio, ma Maurizio ha aperto un grande mondo davanti a me. Per me è tutto nuovo, Maurizio ha aperto un grande mondo davanti a me, è una grande esperienza. Hazard? Non penso, ...

Napoli - la metamorfosi è stata avviata : il Sarrismo lascia spazio al 4-4-2 ancelottiano : L’inizio preoccupante con 6 gol subiti in tre partite, seppur con due vittorie all’attivo, poi le difficoltà in fase offensiva e il pareggio in Champions League contro la Stella Rossa, la squadra più debole del girone: il Napoli di Carlo Ancelotti sembrava aver smarrito la strada che negli ultimi anni ha fatto crescere gli azzurri collocandoli stabilmente nella massima competizione europea. Troppo forte l’attaccamento al ...

Ancelotti arringa il suo Napoli : “cancelliamo la brutta prova di Genova” - poi l’analisi del Sarrismo : Carletto Ancelotti ha voglia di voltare pagina dopo la prestazione non all’altezza della terza giornata di campionato a Marassi con la Sampdoria “La Fiorentina ha fatto bene in queste due partite, ha giocatori bravi e pericolosi. Dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo fare noi come sempre, rispettando l’avversario per l’organizzazione che ha. Dobbiamo far bene per la nostra autostima che s’è abbassata un ...

Chelsea - Rudiger : 'Con Sarri giochiamo meglio - ci fa sentire vivi. Tutto diverso dall'anno scorso'. Stoccata a Conte? : Soltanto pochi mesi trascorsi dal suo arrivo a Stamford Bridge, ma Maurizio Sarri ha già conquistato tutti, critica, tifosi e addetti ai lavori. Quattro vittorie nelle prime quattro giornate di ...

Chelsea - che stoccata di Rüdiger a Conte : “l’anno scorso ci faceva chiudere dietro - con Sarri creiamo molto” : Il difensore tedesco ha lanciato una frecciatina a Conte, esaltando invece il modo di giocare di Maurizio Sarri Maurizio Sarri pare aver già fatto breccia nel cuore del Chelsea e dei suoi giocatori, basta ascoltare le parole di Rüdiger per capirlo. Il difensore tedesco infatti ha esaltato lo stile dell’ex Napoli, lanciando invece una frecciatina ad Antonio Conte: “avendo giocato alla Roma conoscevo già come gli piace giocare ed ...

Valeria Marini e Patrick BaldasSarri si presentano : "Ecco cosa vogliamo da Temptation Island Vip" : Sono pronti ad iniziare questa avventura per mettere alla prova, una volta per tutte, la loro love story. Entrambi si...

Empoli - il presidente Corsi : 'Ancelotti innamorato di Luperto. Mi emoziono a parlare di Sarri - De Laurentiis...' : Nei giorni sCorsi gli avevo detto di stare tranquillo, che tra una decina di giorni sarebbe stato l'allenatore di uno dei club più importanti al mondo'. ZAJC - 'E' diverso da Zielinski, quest'ultimo ...

Willian - che stoccata a Conte : "Con Sarri ci divertiamo..." : Vecchie ruggini, nuove polemiche. Willian-Conte, storia di un amore mai nato. E il brasiliano, in un'intervista a ESPN, ha chiarito ogni dubbio, qualora ce ne fossero mai stati, sul suo rapporto con ...

Chelsea - Sarri : 'Oggi abbiamo vinto più per le qualità dei singoli. Higuain? Un piccolo rimpianto' : Esordio con vittoria in Premier League per Maurizio Sarri, che con il suo Chelsea vince 3-0 sul campo dell'Huddersfield grazie ai gol di Kanté, Jorginho , su rigore, e Pedro. La squadra, per ...