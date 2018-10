Sarri a ruota libera | “Juve la più forte | Insigne miglior italiano”

serieanews

: @panluc @Torrenapoli1 L'unico che fa figure di merda sei tu. Sarri ruota la rosa se ha giocatori idonei al suo gioc… - Salvatoresdino1 : @panluc @Torrenapoli1 L'unico che fa figure di merda sei tu. Sarri ruota la rosa se ha giocatori idonei al suo gioc… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) CHELSEA– In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Maurizioha detto la sua sul calcio italiano, sulla Serie A “abbandonata” da qualche mese, sulla sua visione tattica e su una Nazionale che domani in Polonia si giocherà la permanenza nel proprio gruppo di Nations League. Al’attuale allenatore del Chelsea, che ai … L'articolo: “Juve la piùitaliano” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....