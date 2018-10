Sarri a 360° | “amerò per sempre Napoli” | il calciomercato e la Juventus favorita in

sportfair

: #Napoli, #DeLaurentiis a 360°: #Ancelotti, #Sarri e scudetto! - calciomercatoit : #Napoli, #DeLaurentiis a 360°: #Ancelotti, #Sarri e scudetto! -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Maurizioha parlato del “suo” Napoli, ma anche di dinamiche diche in estate hanno coinvolto il Chelsea “Laè la più forte, si gioca la Champions League con il Manchester City. Ho Napoli nel cuore, mi manca Higuain. Il Chelsea è il mio sogno”. Questo il succo delle parole di Maurizio, allenatore dei Blues, intervistato dal Corriere dello Sport. Il tecnico toscano ha un po’ di nostalgia del nostro campionato, ma di certo il suo inizio al Chelsea non gli fa rimpiangere la scelta d’aver scelto la Premier League. Il club partenopeo però non si dimentica: “Io amerò Napoli e i tifosi per tutta la vita. E so cosa pensano di me, come lo pensano e quando lo pensano.. Il nostro è un amore indissolubile, eterno. L’altra sera mi sono entusiasmato durante Napoli-Liverpool. Eccellente prestazione, fino ...