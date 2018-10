Sanità | apre ‘Sos acne’ | nuove cure per la malattia cronica

meteoweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) L’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI)un nuovo centro dedicato all’acne. Il fenomeno che colpisce in genere gli adolescenti è, in realtà, una vera e propriadella pelle, che sempre di più interessa anche soggetti in eta’ avanzata e fino ai 40 anni. Per questo l’IDI, implementando il progetto di rilancio e specializzazione di nuovi servizi ai cittadini voluto dal presidente Antonio Maria Leozappa, da martedì 16 ottobre attiva un ambulatorio dedicato, “SOS Acne”, in cui saranno coinvolte le diverse professionalità mediche e scientifiche dell’Ospedale romano. La, che molto spesso crea forti disagi sociali nei giovani e giovanissimi, è rappresentata nei numeri che vedono il fenomeno in aumento. Alle strutture dell’IDI, negli ultimi 30 mesi, sono state effettuate circa 10mila visite. Quest’anno ...