Salvini | entro autunno autonomia speciale Veneto | Lombardia | Emilia

Matteo Salvini - slovacca stuprata da clandestino nel centro Baobab : 'Pena per femministe e antirazzisti' : Una slovacca di 38 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un immigrato tunisino irregolare di 20 anni, nella tendopoli gestita dal centro sociale Baobab dietro la stazione Tiburtina a Roma . ...

Lega : Musumeci - Salvini deve ricomporre il centrodestra : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini in questo momento ha un ruolo di grande responsabilità ma deve anche definire il rapporto con il centrodestra. Credo che il centrodestra non possa avere due facce, una parlamentare e una territoriale. E il centrodestra per ora è solo sul territorio

Torino - proteste studenti in centro : a fuoco effigi Salvini e Di Maio : Giornata di manifestazioni studentesche quella di oggi, che ha accomunato numerose città dello Stivale, a partire da Torino e Monza fino ad arrivare a Palermo e Catania, passando per Roma e Napoli.Una protesta che, come accaduto qualche giorno fa a Milano, affonda le sue radici nel malessere di un impianto scolastico lasciato a dir poco allo sbando dalle precedenti esperienze di governo, ma che si apre poi verso tematiche che nulla hanno a che ...

Salvini : «Polizia sui treni per cacciare chi non paga. Negozietti etnici chiusi entro le 21» : «Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole del vice premier e ministro degli Interni...

Salvini : “Negozietti etnici ritrovo di ubriaconi - chiuderanno entro le 21”. Confesercenti : “No a norme discriminatorie” : Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere “la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante una diretta Facebook sottolineando che “non è un’iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano ricettacolo di gente che fa casino”. ...

Salvini : "Negozi etnici chiuderanno entro le 21" : Roma, 11 ott., AdnKronos, - "Stiamo pensando alla chiusura, entro le 21, dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori, di gente che beve fino alle tre di notte, che pisciano ...

Salvini contro i negozi etnici : “Dovranno chiudere entro le 21 - sono ricettacolo di spacciatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha anticipato che una delle norme contenute all'interno del Decreto Sicurezza imporrà ai negozi etnici la chiusura alle ore 21. "Stiamo pensando alla chiusura, entro le 21, dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori, di gente che beve fino alle tre di notte, che pisciano e cagano".Continua a leggere

Salvini : "Negozi etnici chiuderanno entro le 21" : "Stiamo pensando alla chiusura, entro le 21, dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori, di gente che beve fino alle tre di notte, che pisciano e cagano". Così Matteo ...

Forza Salvini - nasce la corrente populista dentro Forza Italia/ “Sosteniamo la Lega" - schiaffo a Berlusconi : Forza Salvini, nasce la corrente populista dentro Forza Italia: “Sosteniamo la Lega", schiaffo a al presidente Silvio Berlusconi. Il suo promotore è stato sospeso immediatamente(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Salvini : "I negozietti etnici dovranno chiudere entro le 21. Diventano ritrovo di spacciatori e gente che fa casino" : Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere "la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che Diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino". È una delle misure annunciate da Matteo Salvini in diretta Facebook. Le ragioni di questo provvedimento? Il ministro dell'Interno spiega: "Non è un'iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che Diventano ricettacolo di gente ...

Nessun rientro dalla GermaniaSalvini 1 - Merkel 0 (per ora) : "Giovedi' non ci sara' alcun volo in arrivo dalla Germania a Fiumicino (o in altri scali italiani) per il rimpatrio dei cosiddetti "dublinanti", e non ci saranno aerei di questo tipo nemmeno settimana prossima". Lo fanno sapere fonti del Viminale, sottolineando inoltre "che la programmazione di questi voli non e' frutto di accordi politici sottoscritti dall'attuale governo" Segui su affaritaliani.it

C'è un centrodestra che strizza l'occhio a Salvini : La nostra collocazione geografica, la tradizionale amicizia con gli Usa e il dialogo con la Russia rappresentano un'opportunità per rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo". Senz'accennare al ...

Centrodestra - l'ex ministro Andrea Ronchi fonda '+Italia' per appoggiare Salvini : La Meloni è indecisa? Fa un passo in avanti e uno indietro? Loda Salvini per la linea sugli immigrati ma lo bastona sulle misure economiche? E allora nasce il partito di destra che darà il suo ...

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...