Salvini | frattura al polso | Alla mia età fare sport può essere pericoloso

Pensioni - Salvini pensa a quota 100 per over 62 ma si rischia la frattura nel Governo : La Legge di Bilancio 2019 rappresentera' un severo banco di prova per la tenuta del nuovo Governo, anche e soprattutto per quanto riguarda l'argomento Pensioni. La tensione resta alta, anche se si continua a negare qualsiasi ipotesi di spaccatura con il ministro dell'economia Tria. Il quadro non è certamente roseo, come sottolinea 'Il Sole 24 ore': fisco, Pensioni e reddito di cittadinanza saranno costretti a rientrare in un budget che non ...