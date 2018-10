Salvini e Raggi al corteo per la casa | ma sono solo due maschere

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coraggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...

Salvini attacca la Raggi : "Buche e spazzatura - ci si aspetta qualcosa in più" : Intervista a Rtl 102.5 sulla situazione politica, il ministro degli Interni e vicepresidente del Consiglio non ha risparmiato critiche all'operato della prima cittadina: 'Tutti si aspettano qualcosa ...

Salvini : «Tutti si aspettano qualcosa in più da Raggi. La vedo anche io la mondezza - le buche» : «Tutti si aspettano qualcosa in più. La vedo anche io la mondezza, le buche». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto ad Rtl 102.5 ad una...

Salvini : 'Raggi? Tutti si aspettano qualcosa di più' : Ovviamente aumenta il deficit e il ministro del Tesoro non ama divergere dal pareggio di bilancio che rappresenta il sogno di ogni ministro dell'Economia. Tuttavia il deficit fa parte degli strumenti ...

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una manovra coraggiosa : Quindi, ribadisce che 'quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra, lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia'. Intanto, in questi giorni, si ...

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una manovra coraggiosa : Matteo Salvini e Luigi Di Maio avanti compatti a difesa della manovra economica. Nel giorno decisivo per sciogliere i nodi della Nota di aggiornamento del Def - oggi l'ultimo vertice prima di trasmetterlo alle Camere - la polemica politica continua però ad alimentare il dibattito. Il ministro dell'Interno usa ancora toni forti nei confronti dell'Europa: "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto una manovra coraggiosa ...

la giornata all'olimpico - le critiche alla raggi : ecco come Salvini si prendera' roma - aprira'... - Politica : 1 - CAFONALINO! - CHE CI FACEVA DI BELLO IL LUMBARD salvini SUGLI ASPALTI DELL'OLIMPICO DURANTE IL DERBY roma-LAZIO? QUELLO CHE FA SEMPRE: CAMPAGNA ELETTORALE, OBIETTIVO CONQUISTARE IL CAMPIDOGLIO , ...

Manifestazione Pd - Salvini : “Renzi ha ancora il coraggio di parlare? Si ritiri” : Matteo Salvini ha risposto agli attacchi rivolti al governo da parte di Maurizio Martina e da parte dell'ex segretario: "Renzi è complice dei disastri degli ultimi sette anni, quindi per dignità dovrebbe tacere, chiedere scusa e ritirarsi a vita privata".Continua a leggere

Mattarella : “Costituzione chiede conti solidi - indispensabili per i giovani”. Salvini : “Ma non impedisce cambi coraggiosi” : Avere i conti dello Stato “solidi e in ordine” è una delle regole della Costituzione secondo le quali si devono prendere le decisioni “come quelle di questi giorni”. Ma soprattutto è una “condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetta due giorni, uno dei quali passati con gli occhi sugli indici di Borsa e ...

Manovra - Mattarella : 'La Costituzione impone l'equilibrio di bilancio' - Salvini : 'Carta non impedisce cambio rotta coraggioso' : "La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...

Di Maio-Salvini - accordo raggiunto sullo sforamento del deficit al 2 - 4 per cento : L'hanno definita 'la manovra del cambiamento' e, del resto, per il governo del medesimo non potrebbe essere altrimenti. Alla fine, al termine di una riunione fiume che si è tenuta a Palazzo Chigi, M5S e Lega hanno comunque raggiunto l'accordo sulla nota di aggiornamento al Def e, per quanto riguarda lo sforamento del deficit, l'asticella è stata alzata al 2,4 %. Per Luigi Di Maio e Matteo Salvini è una vittoria Politica non indifferente se ...

Manovra - Salvini e Di Maio : accordo raggiunto su 2 - 4% deficit : Roma, 27 set., askanews, - 'accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4' di deficit-Pil. 'Siamo soddisfatti, è la Manovra del cambiamento'. Lo dichiarano in una nota congiunta, i vicepremier Matteo ...

Manovra - Salvini e Di Maio : 'Accordo raggiunto sul deficit al 2 - 4 per cento' : Cos'è il Def, il documento di economia e finanza. ore 13.30 Migranti, ministro Tunisi: 'No a rimpatri immediati' I rimpatri dei cittadini irregolari tunisini dall'Italia saranno 'solo con viaggi ...

Salvini : obiettivi raggiunti su tasse - Fornero - Equitalia : Roma, 27 set., askanews, - 'tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400.000 persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei ...